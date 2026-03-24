音尾琢真、父親の職業は…「忍耐力がすごい」「人と話しててもボロを出さない」

Netflixシリーズ『九条の大罪』(4月2日世界独占配信)の配信直前イベントが23日、都内で行われ、柳楽優弥、松村北斗、池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督が登壇した。

音尾琢真

音尾琢真、父親の職業を明かす

国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平氏による漫画『九条の大罪』は、2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』(小学館)に連載され、現在までに単行本は15巻刊行、累計部数400万部を超える話題作。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついに実写シリーズ化される。

ある過去から九条間人(柳楽優弥)を目の敵にする刑事・嵐山役を演じる音尾琢真。イベントの司会を担当した荘口彰久から「ネタバレ禁止なのですが、九条を目の敵にしている理由って何なのでしょう?」と聞かれ、「それはお話で明らかになっていくのですが、身内が犯罪に巻き込まれた経験がありまして。それでますます犯罪者を擁護する弁護士を目の敵にするようになるんですけれども……」と示唆しつつ、「まずはその人は悪人である、何かしらの犯罪をやっている。あとはそれを見つけるか見つけないかという警察的な考え方がすごくはっきりとしている人なんだろうなと思います」と説明した。

また、音尾は「僕の父が警察官で刑事だったものですから」と明かし、「父を見ていると、人を怒らせるのが得意といいますか。忍耐力がすごいですね。人と話しててもボロを出さないんですよ。それが何となく印象としてあるものですから、嵐山刑事にも通じるものがあるなと。絶対自分からはボロを出さないけど、相手のボロを出させるまでひたすら待つ。ですので、私は取調室のシーンが非常に多いです」と回想。

荘口が「嵐山刑事は相手を挑発したり、スッと引いたり。あれはこっちもイライラしてくるというか、取り調べられている気持ちになる」と伝えると、音尾は「そうですね。観ている方は本当に嫌な気持ちになると思いますよ。きっと九条弁護士の味方の気持ちになっていると思います」と予告した。

Netflixシリーズ『九条の大罪』あらすじ

九条法律事務所の弁護士・九条間人(柳楽優弥)のもとに訪れるのは、半グレ、ヤクザ、前科持ちなどの社会のはぐれモノたち。「依頼人を守るのが弁護士の仕事」という信念から、法の名の下に彼らの刑を軽くする九条は「悪徳弁護士」として世間から非難を浴びていた。

ある日、九条法律事務所に、東大法学部主席で弁護士となった烏丸真司(松村北斗)が訪れ、ともに働くことになる。次々と反社会的な人物の弁護を行い、罪を軽くしていく九条と、疑問を抱きながらも彼のサポートをしていく烏丸。飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買、介護施設における虐待、AV出演をめぐるトラブルなど、現代社会の闇を映す多様な事件を通じて、九条と烏丸はどのように依頼人の弁護に向き合うのか――。