キルタイムコミュニケーションが運営するマンガ配信サイト「キミコミ」は3月26日まで、ブリーゼコミックス『私を好きすぎる勇者様を利用して、今世こそ長生きするつもりだったのに(多分、また失敗した)』完結巻発売を記念して2巻分無料キャンペーンを開催している。

本作は、今世こそ死にたくないヒロインと、彼女を守る勇者とのラブコメ。累計80万部を突破した人気作品で、3月13日に最終巻(792円)が発売。これを記念して、2巻分無料キャンペーンが開催されている。キャンペーン期間は3月26日まで。

20歳の誕生日に必ず魔物に食い殺される運命を持ち、

記憶を引き継いだまま4回目の人生を送る、伯爵令嬢リゼット。

今世こそ長生きするために、魔物の出ない聖域(ド田舎)で暮らすことになるがある日、

貴族令息の美青年ラルフと再会する。

彼はリゼットが幼少期に、孤児だったところを救った青年だった。

開口一番彼はこう言った「貴方のために生きてきました」と――

また、くまのみ鮭先生描き下ろしの「リゼット&ラルフのアクリルスタンド𝟐種」と、琴子先生書き下ろしの「SSリーフレット(𝟒P)」が付いた限定版も同時発売。価格は4,850円(コミック792円、限定版セットアイテム4,058円)。