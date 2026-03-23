扶桑社は、SNS総フォロワー20万人超を抱えるインフルエンサー・あにか初となる著書を2026年3月19日に発売した。本書では、貯金ゼロから6年半で資産2000万円を達成した具体的な資産形成テクニックや、家事をラクにするライフハックを網羅している。

『ズボラ主婦でも6年半で2000万円貯まりました! 夫婦手取り月45万の4人家族が実践した 時間もお金も育てる暮らし方』

特別なスキルなしで資産2000万円を達成

本書の著者であるあにかは、もともと浪費家で我慢が苦手、家計簿も続かないズボラな主婦だったという。夫婦の手取りは月45万円で、子ども2人を育てるワーママという立場ながら、資産ゼロから3年9か月で1000万円、6年半で2000万円を貯めることに成功した。投資で一発当てるような手法や、我慢だらけの節約を強いる内容ではない点が特徴だ。

『ズボラ主婦でも6年半で2000万円貯まりました! 夫婦手取り月45万の4人家族が実践した 時間もお金も育てる暮らし方』

お金が貯まる「4つのステップ」を公開

資産2000万円を貯めるプロセスには「種まき期」「全力水やり期」「発芽期」「開花期」という4つのステップが重要であると説いている。本書ではそのプロセスを包み隠さず公開しており、すぐに役立つ具体的なノウハウが多数盛り込まれた。また、購入者特典として家計管理に役立つあにかオリジナルテンプレートのダウンロードも付属している。

『ズボラ主婦でも6年半で2000万円貯まりました! 夫婦手取り月45万の4人家族が実践した 時間もお金も育てる暮らし方』

やりくりからラク家事まで網羅

全3章の構成で、お金の増やし方だけでなく時間の生み出し方にも言及している。

【第1章】お金が貯まる4つのステップ

種まき期から開花期までのステップで2000万円を貯める仕組みを解説。



【第2章】やりくり費を減らす工夫

やりたいことは諦めず、ストレスを溜めずにお金を貯める方法を提案。



【第3章】時間を育てるラク家事

自分以外でもできる家事をリスト化し、積極的に時間の余白をつくるテクニックを紹介。



『ズボラ主婦でも6年半で2000万円貯まりました! 夫婦手取り月45万の4人家族が実践した 時間もお金も育てる暮らし方』

著者プロフィール:あにか

1984年、高知県生まれの「家計の最適家」。平凡な主婦が貯金ゼロから資産を築いたテクニックをSNSで発信。音声メディアVoicy「お金と時間を育むラジオ。」はリスナー1.2万人を抱え、2025年voicy of the yearマネー部門を受賞している。

書誌情報

タイトル:『ズボラ主婦でも6年半で2000万円貯まりました! 夫婦手取り月45万の4人家族が実践した 時間もお金も育てる暮らし方』

定価:1650円

発行:扶桑社

発売日:2026年3月19日

