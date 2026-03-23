高島屋大阪店は3月25日より、「星のカービィ」のイベント『KIRBY COLORFUL STORE』を開催する。

高島屋大阪店『KIRBY COLORFUL STORE』

本イベントでは、人気の定番アイテムからイベント限定のマスコットや文房具など、カービィグッズが300種類以上集結。風船を持ったカービィとワドルディが出迎えてくれるほか、イベントのキーアートを使用したカラフルな世界観の中でお買い物を楽しむことができる。

開催期間は3月25日～4月6日。期間中、会場内にて税込4,400円以上購入すると、先着で「アクリルバッジ」1点がプレゼントされる。絵柄は3種類ランダム。

イベント限定グッズ

にぎにぎマスコット …1,650円

さんかくほおばりクッション …4,950円

さんかくほおばりマスコット …1,870円

タオル …各880円

ふうせんマスコット …1,980円(ひとり3点まで)

スリッパ …2,530円

ロールシール …990円

ヘアゴム …990円

高島屋大阪店『KIRBY COLORFUL STORE』(左)にぎにぎマスコット、(中)さんかくほおばりクッション、 (右)さんかくほおばりマスコット

高島屋大阪店『KIRBY COLORFUL STORE』タオル

高島屋大阪店『KIRBY COLORFUL STORE』(左)ふうせんマスコット、(右)スリッパ

高島屋大阪店『KIRBY COLORFUL STORE』(左)ロールシール、(右)ヘアゴム

人気グッズ

シルエットカラビナ(ワドルディ/カービィすいこみ) …各1,980円

ころ鈴根付カービィ(キラキラ) …1,100円

ころ鈴根付ワドルディ(すやすや) …1,100円

ちょっこりさん(カービィ、ワドルディ、メタナイト) …各1,320円

星のカービィ もちむにゅ ぬいぐるみマスコット カービィ …1,650円

星のカービィ もちむにゅ ぬいぐるみマスコット ワドルディ …1,650円

ふわふ和コレクション 湯呑みプププ三十六景 フロートアイランズ沖浪裏 …1,650円

高島屋大阪店『KIRBY COLORFUL STORE』シルエットカラビナ (左)ワドルディ/(右)カービィすいこみ