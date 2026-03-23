高島屋大阪店は3月25日より、「星のカービィ」のイベント『KIRBY COLORFUL STORE』を開催する。
本イベントでは、人気の定番アイテムからイベント限定のマスコットや文房具など、カービィグッズが300種類以上集結。風船を持ったカービィとワドルディが出迎えてくれるほか、イベントのキーアートを使用したカラフルな世界観の中でお買い物を楽しむことができる。
開催期間は3月25日～4月6日。期間中、会場内にて税込4,400円以上購入すると、先着で「アクリルバッジ」1点がプレゼントされる。絵柄は3種類ランダム。
イベント限定グッズ
- にぎにぎマスコット …1,650円
- さんかくほおばりクッション …4,950円
- さんかくほおばりマスコット …1,870円
- タオル …各880円
- ふうせんマスコット …1,980円(ひとり3点まで)
- スリッパ …2,530円
- ロールシール …990円
- ヘアゴム …990円
人気グッズ
- シルエットカラビナ(ワドルディ/カービィすいこみ) …各1,980円
- ころ鈴根付カービィ(キラキラ) …1,100円
- ころ鈴根付ワドルディ(すやすや) …1,100円
- ちょっこりさん(カービィ、ワドルディ、メタナイト) …各1,320円
- 星のカービィ もちむにゅ ぬいぐるみマスコット カービィ …1,650円
- 星のカービィ もちむにゅ ぬいぐるみマスコット ワドルディ …1,650円
- ふわふ和コレクション 湯呑みプププ三十六景 フロートアイランズ沖浪裏 …1,650円