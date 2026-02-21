東京クリエイティブサロン日本橋2026実行委員会は3月13日～29日、国内最大級のファッションとデザインの祭典「Tokyo Creative Salon 2026(TCS)」の一環として、「Tokyo Creative Salon Nihonbashi 2026」を日本橋エリアで開催する。

「Tokyo Creative Salon Nihonbashi 2026」キービジュアル

日本橋は古くから技術や文化の架け橋として新たな価値を生み出し続けてきたイノベーションの中心地である。今回のイベントでは「Nihonbashi Open Craft」をエリアコンセプトに掲げ、街に現存する手工芸の価値や、普段は見ることができない制作の裏側にフォーカスした回遊型の体験型コンテンツを展開する。

キービジュアルは昨年に続き、デザイナーの木住野彰悟が手掛けた。日本橋の伝統的なモチーフや街にあるものを約20種類のアイコンとして描き出し、伝統の中に新しさを感じるデザインへと仕上げている。今年は新たに賛同店舗のアイコンや、開催時期である春を象徴する桜の要素を織り交ぜることで、街の広がりと季節の空気感を表現している。

イベントの拠点となる日本橋三井タワー1階のアトリウムでは、「Open Craft Park」を展開。各会場の総合案内所としての役割を果たすとともに、テキスタイルデザイナーの須藤玲子氏とデザイナーのアドリアン・ガルデールによるインスタレーション「続・日本橋こいのぼりなう！」を展示する。会場内には実際にテキスタイルに触れて素材の面白さを体験できるコーナーも設置する。

「日本橋・こいのぼりなう！」展示風景 日本橋三井タワーアトリウム 2025年 Photo. Nacasa & Partners

エリア内各地では「Open Craft Branch」として、多彩な体験型プログラムを実施。須藤氏によるギャラリーツアーのほか、meta mateでのミニチュア工具アクセサリー作り、注染手ぬぐいにじゆらでの手ぬぐい染め体験、箔座日本橋での金箔押しワークショップなど、職人の技や想いに直接触れられる企画を用意する。

手ぬぐい染め体験

桜の金箔コットンポーチづくり

さらに、ポイントの数に応じてオリジナルノベルティをプレゼントするデジタルスタンプラリーや日本橋高島屋でのポップアップイベントも同時開催する。