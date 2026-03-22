













読売ジャイアンツの坂本勇人内野手は21日、本拠地・東京ドームで行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとのオープン戦に「7番・三塁」で先発出場。6回に追加点となるツーランホームランを放った。











巨人・スペンサー・ハワード、楽天・瀧中瞭太の両先発で始まったこの試合。初回、トレイ・キャベッジの先頭打者ホームランで巨人が1点を幸先よく先制した。



巨人のハワードは、昨季まで共にプレーしていた楽天打線を相手に好投、スコアボードに0を並べた。



再びゲームが動いたのは6回。中山礼都がヒットで出塁すると、坂本勇人が打席に。楽天の3番手投手・泰勝利がインコースへ投じた4球目のストレートを捌き、左翼スタンドへ運んだ。



オープン戦第1号となるツーランホームランでリードを広げ、そのまま巨人が3-0で勝利。坂本はこの日のホームランでオープン戦の打率を3割に乗せ、好調をキープ。



昨季は62試合の出場と、レギュラー定着後最少の出場にとどまったが、今季はより多くの場面で坂本の雄姿を見届けられるかもしれない。

























【動画】これぞ坂本勇人、インコースを見事に捌きスタンドイン！



DAZNベースボールの公式Xより













今季も役者は健在



坂本勇人も開幕へ仕上がってきた

OP戦第1号ホームラン



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