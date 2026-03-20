不倫の子として生まれ、父に捨てられた記憶——剛力彩芽、ドラマ『夫に抱かれながら、不倫します』で主演

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」のオリジナルドラマ『夫に抱かれながら、不倫します』(原作:一城咲ルイ氏/全50話予定)が27日(19:00〜)から配信される。

剛力彩芽が主演

『夫に抱かれながら、不倫します』は、コミックレーベル「チェリッシュ」の大ヒットオリジナルコミック。どこにでもいそうな平凡な主婦・武藤美和を主人公に、武藤家と久我家という二組の夫婦の運命が交錯していく予測不能なストーリーが反響を呼び、単なる不倫ものではない「愛とは何か」を問いかける衝撃作として注目を集めている。

実写化にあたり、Z世代を中心に話題となっているショートドラマ『プロ彼女の条件』シリーズを手掛 けた満斗りょう氏の脚本のもと、主人公をもう一組の夫婦の妻・久我紗奈へと変更。剛力彩芽が、理想の家族という幻想に翻弄され、心に孤独を抱えながら復讐のために生きる紗奈の狂気を圧倒的な表現力で演じる。

対立する武藤美和役は二瓶有加が演じ、二人の男性の間で今後の人生を悩み、揺れ動く繊細な心情を表現する。そして、紗奈の夫・久我徹役を増子敦貴(GENIC)、美和の夫・武藤眞樹役を浦野秀太(OWV)が演じる。

さらに、紗奈から依頼を受けて美和を陥れようとする有村夏美役を木村有希(ゆきぽよ)、紗奈の義理の母・久我絵理子役を松下由樹が演じるなど、豪華なキャスト陣が物語を彩る。

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