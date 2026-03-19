侍ジャパン 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝での敗退を受けて、井端弘和監督は辞任の意向を示した。優勝候補だと見られていた侍ジャパンへの期待は大きく、ベネズエラ戦での采配に疑問の声もあがっている。米メディア『AOL』のディラン・スボボダ記者が言及した。

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今回の敗戦を受け、井端監督は「結果がすべて」と語っている。侍ジャパンは大会前の期待とは裏腹に、WBC史上初めて準決勝進出を逃す結果となった。

チームの中心である大谷翔平選手も試合後、「このような終わり方は非常に残念」と語り、無念さをにじませた。さらにファンへの感謝を述べつつ、「望んだ結果を出せなかったことが悔しい」と胸中を明かしている。

日本は2023年大会で世界一に輝き、連覇を目指していたが、その道は準々決勝で途絶えた。大会を通じて強力な戦力を揃えながらも結果を残せなかったことで、チームの在り方や戦い方に対する見直しが避けられない状況となっている。

ベネズエラ戦での敗退についてスボボダ氏は「侍ジャパンは、優勝候補の一角としてWBCに臨んだものの、準々決勝でベネズエラに5-8で敗れる番狂わせを許した。5回に5-2とリードしていたが、山本由伸投手を降板させ、流れが崩れてしまったことが原因の1つだ」と言及した。

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