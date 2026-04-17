食のプロフェッショナルであるあなたへ。既存の植物性ミルクでは表現しきれなかった、あなただけの味を求めていませんか？

近年、健康志向や地球環境への配慮から、植物性ミルクは私たちの食卓に欠かせない存在となりました。中でもオーツミルクは、その優しい甘みとクリーミーな口当たりで人気を博していますが、「本当にプロが求める素材」としての完成度や、創造性を刺激する純粋さに物足りなさを感じていた方も少なくないでしょう。

そんな常識を覆すかのように、食の未来を真剣に考える新進気鋭のメーカー、株式会社未来369ファーマーズが、プロフェッショナルのための革新的な製品を世に送り出します。それが、「PURE OAT MILK for Professionals」 です。

これは単なる代替ミルクではありません。料理やスイーツ、ジェラートなど、あらゆる食の領域で、プロがその腕を最大限に振るうための「素材」として設計された、まさにゲームチェンジャーと呼ぶべき逸品なのです。

食のプロよ、集え！「白いキャンバス」としてのオーツミルク

私がこの製品を知ってまず感じたのは、「これは未来の食の可能性を広げる、真っ白なキャンバスだ」ということでした。未来369ファーマーズが発表した「PURE OAT MILK for Professionals」は、その名の通り、食のプロフェッショナルに向けて開発されたオーツミルクです。特徴的なのは、単に「おいしく飲める」ことを目指すのではなく、「素材として使いこなせる」ことに徹底的にこだわっている点。

まるで、まだ形を与えられていない最高の粘土のように、これをどう調理し、どう表現するかは、使い手の感性と技術に委ねられています。この潔さが、かえってプロの創造力を掻き立てるのではないでしょうか。

プロが注目すべき3つの革新

この新しいオーツミルクがなぜ「プロのため」と謳われるのか。私が特に注目したポイントは以下の3点です。

1. 希少な「国産オーツ麦100%」が意味するもの

現在、国内でオーツ麦を栽培している農家は決して多くありません。そんな中、未来369ファーマーズは希少な国産オーツ麦を100%使用することにこだわっています。しかも、栽培期間中は農薬不使用。これは、単に「国産」というだけでなく、安心・安全への深い配慮が込められている証拠です。

国産原料へのこだわりは、日本の農業を応援し、食料自給率向上にも貢献するという、未来369ファーマーズの強いメッセージでもあります。背景にあるストーリーを知ると、一層、その素材の価値を感じるでしょう。

2. 「無添加・無調整」が切り拓く無限の創造性

驚くべきは、油、塩、砂糖、そしてあらゆる添加物が一切使われていない点です。つまり、これはオーツ麦本来の風味と自然な甘みだけを抽出した、純粋なオーツミルクということ。

一般的に市販されているオーツミルクには、安定剤や甘味料、植物油などが含まれていることが多いですが、プロの現場では、そうした添加物が料理全体のバランスを崩したり、表現の幅を狭めたりする原因になることもあります。

この「PURE OAT MILK for Professionals」は、まさに純粋無垢な素材。パティシエであれば理想のクリームを、シェフであれば深みのあるソースを、ジェラート職人であればこれまでにないなめらかな口当たりを、すべてゼロからデザインできる自由を手に入れることができるのです。

3. 「飲む」から「創る」へ。概念を変えるオーツミルク

多くのオーツミルクが「飲むこと」を主目的としているのに対し、本製品は明確に「料理やスイーツの素材として“創る”こと」を前提に開発されています。これは、既存の代替ミルクが抱えていた「加工適性」の課題に真正面から向き合った結果だと言えるでしょう。

例えば、乳製品の代わりに使った際に起こりがちな「分離」や「風味のミスマッチ」。未来369ファーマーズは、海外の事例も深く研究し、こうしたプロの悩みを解決するべく、素材の持つポテンシャルを最大限に引き出す製法を追求しています。

未来369ファーマーズが描く「食の未来」

この革新的なオーツミルクを生み出したのは、2024年9月に発足したばかりの植物ミルク専業メーカー、株式会社未来369ファーマーズです。「未来のミルクを農家と一緒につくる」という社名に、彼らの強い意志が表れています。

代表の篠原健志氏は、24年間マーケティングの最前線で活躍した後、米国でカフェ飲食を研究。一般社団法人日本プラントベースミルク協会も立ち上げるなど、植物ミルクの普及に深く携わってきました。その経験と情熱が、今回の製品開発の根底にあるのです。

彼らが掲げる目標は、「10年後『おいしくて、安全で、手頃な、国産植物性ミルクの普及』 」。そのためには、まず国内でのオーツ麦栽培を広げ、生産者と使用者、そして消費者を結ぶ持続可能な仕組みを築くことが不可欠だと考えています。この「PURE OAT MILK for Professionals」は、その壮大なビジョンに向けた第一歩なのです。

東京ビーガングルメ祭りで、無限の可能性を体感せよ！

この革新的なオーツミルクをいち早く体験できる機会が、まもなく訪れます。未来369ファーマーズは、2026年4月19日に開催される「東京ビーガングルメ祭り」 の会場内で、プロ向けの試飲会を実施します。

当日は、未来369のブース内に特別に「プロ向け試飲会場」が設置され、実際に製品を試飲しながら、開発チームと直接対話できる貴重な機会が提供されます。パティシエ、シェフ、そして食に関わるメディアの皆さん、ぜひこの機会に足をお運びください。

プログラム参加者募集！「使いこなせるプロ、求む。」

さらに、会場では「PURE OAT MILK for Professionals」を使った新メニュー開発を共に行う、トライアルプログラムの参加者（第1期10名） も募集されます。

これは単なる製品提供に留まらず、未来369ファーマーズが現場に入り込み、試作やレシピ開発を伴走しながら、新しい価値を共に生み出していくという画期的な取り組みです。素材を深く理解し、そのポテンシャルを最大限に引き出したいと考えるプロフェッショナルにとって、これほど魅力的な機会はないでしょう。

あなたなら、この純粋な国産オーツミルクで何を創造しますか？ あなたのアイデアと技術が、日本の食文化を次のステージへと導くかもしれません。

未来の食は、ここから始まる

「PURE OAT MILK for Professionals」は、単なる新しい植物性ミルクの登場ではありません。これは、日本の農業と食のプロフェッショナルが手を取り合い、新しい食文化を創造していくための、重要な一歩だと私は確信しています。

国産オーツ麦を当たり前にし、プロのクリエイティビティを最大限に引き出すこの素材が、私たちの食卓にどのような驚きをもたらすのか。今後の展開が非常に楽しみです。

もしあなたが食のプロフェッショナルであるなら、この波に乗らない手はありません。ぜひ試飲会に足を運び、この未来志向のオーツミルクの可能性を、ご自身の舌と感性で確かめてみてください。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。