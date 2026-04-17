SNSでユーモラスな動画を配信し、多くのファンを魅了するラガーマン、杉本崇馬選手。しかし、その笑顔の裏にはメンタルの不調や家族の病という深い葛藤がありました。「なぜ、現役選手がここまで発信するのか？」 『GLORY BEYOND DREAMS』独占インタビューで、その知られざる真実が明らかに。この記事を読めば、杉本選手の人間的な深みと、ラグビーへの揺るぎない情熱、そしてSNS発信に込めた本当の覚悟がわかります。

ラグビー界の常識を覆す！SNS発信に込めた「本音」

今、日本のラグビー界で異色の輝きを放つ一人の選手がいます。その名は、コベルコ神戸スティーラーズに所属するラガーマン、杉本崇馬選手。彼が注目を集めているのは、単にグラウンドでのプレーだけではありません。自身のSNSアカウント「ソマライフ」で発信するユーモア溢れる動画が、ラグビーファンだけでなく、これまでラグビーに縁がなかった層からも熱い視線を集めているのです。

しかし、SNSで見せる笑顔の裏には、アスリートとしての深い葛藤と、彼ならではの揺るぎない覚悟がありました。今回、プロアスリートに特化したインタビューメディア「GLORY BEYOND DREAMS」で公開された独占インタビュー記事から、その真髄に迫ります。

「なぜ」現役選手が発信するのか？笑顔の裏に隠された真意

杉本選手のSNSは、チームメイトを巻き込んだ「ラグビー選手あるある」や、流行コンテンツをラグビー視点でアレンジした動画で溢れています。その企画力と表現力はまさに一級品。

初めて彼の動画を見た時、「プロのラグビー選手がここまでエンタメに振り切っていいのか！」と驚きつつも、その親しみやすさに一瞬で惹きつけられました。

しかし、彼がSNS発信を本格化させた背景には、私たちをハッとさせるような、非常に個人的で深い経験がありました。

杉本選手は、自身の精神的な不調、そして父親の急病を経験したことをきっかけに、健康や心のあり方の重要性を痛感したといいます。この経験から、「同じ境遇にいる人の力になりたい」という強い思いが芽生え、将来的なメンタルコーチング活動を見据えて、認知度向上のためにSNS発信を始めたのです。

動画の企画一つとっても、彼は徹底して「独自性」を意識しています。多くの情報が溢れる現代において、ラグビー選手が日常やエンタメを発信することに価値を見出し、チームメイトの協力を得ながら、ファン層の拡大や試合観戦のきっかけ作りに繋げています。

「私のアカウントをラグビーの入り口にしたい」という彼の言葉からは、競技の魅力を広める役割を担う、強い責任感と情熱が伝わってきますね。

試合に出られない今、誰よりも走る「覚悟」

SNSでの顔とは別に、アスリートとしての杉本選手の素顔もまた、私たちに深い感銘を与えます。コベルコ神戸スティーラーズに加入して3年目にもかかわらず、まだ公式戦に出場できていない現状を、彼は「新人と同じ立場」と謙虚に受け止めています。

それでも、世界トップクラスの選手と日々過ごせる環境を「成長の機会」と前向きに捉え、がむしゃらな努力を続けているのです。チームメイトの高い分析力に刺激を受け、「なぜそうなったのか」を深掘りする姿勢を学び、積極的に質問し、優れた選手の動きを観察。さらに、試合後のスタッツ（統計データ）をもとに課題を数値で把握し、自身の改善に日々取り組んでいます。

彼の武器は、チーム内トップクラスの体力と走力。しかし、それを「得点に絡む動き」へと結びつけることが現在の課題だと語ります。

「ウイングというポジションである以上、スピードは不可欠。足の速さといった天性の部分だけでなく、戦術理解や試合を読む力を高めることで、自分の強みを最大限に活かせるようになりたい。そこが伴って初めて、公式戦のピッチが見えてくると確信しています。」

この言葉からは、彼のラグビーに対する情熱と、プロアスリートとしての揺るぎない覚悟がひしひしと伝わってきます。SNSでの発信が「プレッシャー」となり、それが競技への大きな原動力にもなっているという彼の多面性には、本当に驚かされますね。

杉本崇馬選手 プロフィール

「GLORY BEYOND DREAMS」独占インタビューはこちら

東京都世田谷区野球からラグビーへ転向後、中央大学3年時にプロを志す。コベルコ神戸スティーラーズ自身のInstagramアカウント「somalife_15」で競技の魅力を発信し、ラグビーの枠を超えた影響力を持つアスリート。

杉本崇馬選手の魅力と真意が詰まった独占インタビュー記事は、ぜひ関連記事からお読みください。彼の言葉一つ一つに、きっと勇気づけられるはずです。

アスリートを支える「RDX SPORTS」の哲学

今回のインタビューを公開した「GLORY BEYOND DREAMS」は、株式会社Cycleが日本総代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX SPORTS JAPAN」が運営するメディアです。

「RDX SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生し、これまでに累計5,000万個以上を販売する世界的なメーカーです。

私がこのブランドに特に注目したのは、その哲学にあります。かつてボクシング用品はプロ愛用の高価なものが主流で、一般の人にはなかなか手の届かない存在でした。しかし「もっとボクシングを身近なものにしたい」というメーカーの強い思いから、独自の製造方法（世界特許取得！）により、パキスタンの自社工場で丈夫で高品質、そして低価格な製品を作ることに成功したのです。

まさに、 「高品質を、より多くの人に」 という現代的なニーズに応えるブランドと言えるでしょう。現在では、ボクシング、MMA（総合格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されています。「RDX SPORTS JAPAN」は、アマチュアスポーツや学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、アスリートたちの「チャレンジとパフォーマンス」に寄り添うブランドを目指しています。

株式会社Cycleについて

株式会社Cycleは、海外スポーツ・健康・環境関連用品の日本国内販売、各種マーケティングの提案・実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業などを手掛ける企業です。

株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社）東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２平成29年3月1日飯田 航

杉本崇馬選手のストーリーは、私たちに「真の強さとは何か」「挑戦し続けることの意味」を教えてくれます。SNSでの発信力と、プロアスリートとしてのひたむきな努力、そして将来を見据える洞察力。彼の多角的な活動から、私たちも日々の生活におけるヒントを得られるのではないでしょうか。

皆さんも、ぜひ彼のSNSを覗いてみたり、インタビュー記事を読んでみてください。きっと、彼から得られるインスピレーションがあるはずです。

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