「オートミールって、体にいいのはわかるけど…正直、味気なくて続かない」。そんな風に思っていませんか？私も最初は半信半疑でした。しかし、日清シスコ「おいしい全粒穀物」シリーズは、あの辻󠄀希美さんが「ご飯より好きかもしれない！」と大絶賛するほどの衝撃！この記事を読めば、オートミールが「おいしくて手軽」に食物繊維を摂れる最強の食材だと確信できるはずです。今日からあなたの食卓が、健康的に生まれ変わるかもしれませんよ！

現代人の救世主？新習慣「ファイバーマキシング」とは

健康志向の高まりとともに、私たちの食生活への意識も大きく変化しています。特に食物繊維は、腸内環境を整え、体の調子を良好に保つために不可欠な栄養素として、近年ますます注目されていますよね。

しかし、「食物繊維を摂ろう！」と思っても、意識しないと不足しがちなのが現状。そこで日清シスコが提唱するのが、欧米を中心に話題になっている新習慣「ファイバーマキシング」です。これは、日々の食事の中で「食物繊維の摂取量を積極的に増やす」というシンプルな考え方。無理なく、おいしく、健康をサポートする新しい食のスタイルなんです。

先日行われた発表会では、日清シスコの担当者から、現代人が直面する食物繊維不足の現状が語られました。健康への意識が高まる一方で、1人あたりの食物繊維摂取量は、推奨される「栄養素等表示基準値」に達していないという衝撃の事実。

発表会には、4児の母として多忙な日々を送るタレントの辻󠄀希美さんと、管理栄養士の関口絢子さんが登壇。お二人のトークからも、食物繊維への関心の高さが伺えました。

イベントに登壇した辻󠄀希美さんと関口絢子さん

辻󠄀さんも10代の頃から食物繊維を意識していたそうですが、「必要な量がどれくらいかまでは把握できていない」と正直な気持ちを吐露。きっと、同じように感じている方も多いのではないでしょうか。

関口先生も、「食物繊維はよほど意識しないと足りていない」と指摘。そこで、この「おいしい全粒穀物」シリーズを活用した「ファイバーマキシング」を実践することになったのです。

日清シスコ担当者による商品紹介の様子

辻󠄀希美さんも大絶賛！「ご飯より好きかも」の衝撃アレンジレシピ

発表会では、「おいしい全粒穀物」シリーズを使った5種類ものアレンジレシピが披露されました。朝食から昼食、おやつ、夕食、夜食にまで対応できるバリエーションの豊かさには、私も驚きました！

関口先生は、「無理に食事を変えるのではなく、いつもの食事にちょい足ししたり、置き換えたりすることで、手軽に食物繊維を摂れる」と説明。この手軽さこそが、ファイバーマキシング成功の鍵ですね。

特に辻󠄀さんが感動したのは、定番の「オートミールフレーク」だけでなく、「ロコモコ風照り焼きオートミールごはんサンド」 や 「鮭と大葉の混ぜオートミールごはん」 といった、オートミールが主食になるアレンジメニュー。

「見た感じは、本当にご飯なのかな？って思っちゃうくらいしっかりした一食になってます」と、その自然な見た目に驚きを隠せない様子でした。

辻󠄀希美さんによる試食の様子

そして、試食した「鮭と大葉の混ぜオートミールごはん」については、「ご飯じゃない、っていうのが不思議なくらい、食べた感じはご飯！おにぎりです。ご飯に混ぜたのかな？っていうくらいで、信じられないくらいすごくおいしい」と大絶賛！

さらに、「私、これで食物繊維が気軽に摂れるなら、ご飯よりこっちの方が好きかもしれない」という、まさかの発言まで飛び出しました。これは期待が高まりますよね！

レタス6個分の食物繊維を手軽に？

発表会では、食物繊維に関するクイズも行われました。

「食物繊維の栄養素等表示基準値は1日20gですが、その20gを摂るためにはレタス約何個分が必要？」という問題に、辻󠄀さんは「3個」と解答。しかし、正解はなんと 「6個」 ！

「普通じゃ食べられない！」と辻󠄀さんも驚くように、レタス6個分もの食物繊維を毎日摂るのは至難の業です。だからこそ、日々の食事に「おいしい全粒穀物」をちょい足ししたり、置き換えたりする「ファイバーマキシング」が非常に有効だと、関口先生も力説していました。

全粒穀物シリーズを使った様々なアレンジレシピ

2026年4月6日全国発売！「おいしい全粒穀物」シリーズ3品を徹底解剖

それでは、2026年4月6日（月）に全国で新発売される「おいしい全粒穀物」シリーズ3品の魅力を、私の視点も交えてご紹介しましょう。

日清シスコは長年、多種多様な穀物を使ったシリアルや菓子を開発してきた経験とノウハウがあります。その蓄積が、今回の「おいしい全粒穀物」シリーズに惜しみなく注ぎ込まれていると私は感じました。

新商品「おいしい全粒穀物」シリーズを手にする辻󠄀希美さん

1. おいしい全粒穀物 オートミールフレーク

朝食シリアルの定番スタイルで、最も手軽にオートミール生活を始めたい方にぴったり。ザクザクとした食感が、満足感を与えてくれそうです。

オーツ麦と小麦全粒粉を「フレーク状」に加工。

食べ応えのあるザクザク食感と、ほどよい甘みが楽しめます。

と栄養満点！

忙しい朝でも牛乳をかけるだけでOK。これは時短と栄養を両立したい方に嬉しいポイントですね。

2. おいしい全粒穀物 オートミールごはん

160gノンプリントプライス牛乳をかけるだけで手軽に栄養が摂れる点を考えると、時間と健康への投資として非常に優秀だと感じます。

オートミールが「ごはん」の代わりになるなんて！これはまさに革命的。もちもち食感で、オートミール特有の風味が苦手な方でも挑戦しやすいのではないでしょうか。

オーツ麦を粉末にして「米つぶ型」に加工。

が最大の魅力。辻󠄀さんが「ご飯と変わらない」と評したのも納得です。を含み、さらになのが嬉しいポイント。白米と比べても健康的です。

電子レンジやお湯で簡単に調理可能。「おにぎり」や「お茶漬け」など、和食アレンジも楽しめます。

3. おいしい全粒穀物 オートミールロールドオーツ

180gノンプリントプライス主食をヘルシーに置き換えたい方にとって、手軽さと健康メリットを考えると、十分な価値があると感じます。

ロールドオーツはオートミールの代表格ですが、日清シスコならではの「粒感」と「香ばしさ」が加わることで、料理の幅が広がりそう！

ロールドオーツを「粒感」のある食感に加工。

じっくりローストすることで、香ばしい風味が際立ちます。

を含み、こちらも

電子レンジやお湯で簡単調理。特に「チャーハン」や「クッキー」など、アレンジレシピで本領を発揮しそうです。辻󠄀さんが絶賛した「オートミールロールドオーツクッキー」もこれを使っているんですね。

購入方法

270gノンプリントプライスお菓子作りや様々な料理に活用できる汎用性の高さを考えると、これ一つで食卓の健康度をぐっと上げられるでしょう。

これらの商品は、2026年4月6日（月）から全国で新発売されます。お近くのスーパーマーケットやドラッグストアなどで見つけることができるでしょう。発売日が待ち遠しいですね！

日清シスコが描く「おいしい健康」の未来

日清シスコは、長年にわたり穀物の可能性を追求し続けてきた企業です。シリアルのリーディングカンパニーとしてのノウハウが、今回の「おいしい全粒穀物」シリーズにもしっかりと活かされていると感じました。

健康への関心が高まる中で、「手軽でおいしく、普段の食事の延長上で無理なく取り入れられる」という消費者のニーズを見事に捉え、実現したのがこのシリーズです。

「私も食物繊維は摂ろう摂ろうと思いながらも、自分に必要な量がわかっていなかったです。摂れていなかったんだなって気づきました」とイベントを締めくくった辻󠄀さんの言葉は、多くの現代人に響くのではないでしょうか。

私たちも、この「おいしい全粒穀物」シリーズを活用して、今日から「ファイバーマキシング」を始めてみませんか？無理なく、美味しく、健康的な食生活を追求できるこの新習慣に、ぜひ挑戦してみてください。きっと、あなたの食卓と体が変わるはずです！

イベント登壇者情報

辻󠄀希美さん

高校生でモーニング娘。としてデビューし、国民的人気を獲得。結婚・出産を経て5児の母としてのライフスタイルを発信し続け、多くの共感を集める。現在はタレント活動に加え、YouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」やSNSを中心に活躍。ブランドプロデュースや商品開発など、幅広い分野で活躍する。

関口絢子さん

管理栄養士として、日々の食事から健康を整える情報を発信。無理なく続けられる食生活やダイエット、体質改善のノウハウを分かりやすく伝え、多くの支持を集める。YouTubeやSNSを中心に、実践的なレシピや生活習慣の改善方法を紹介。書籍監修や商品開発など、食と健康の分野で活躍する。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。