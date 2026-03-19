ステーキハウス「ブロンコビリー」は、1985年の誕生以来親しまれてきた「新鮮サラダバー」を40年ぶりに刷新し、新たに「ブロンコビュッフェ」として4月1日より全店で提供を開始すると発表した。外食に贅沢や品質を求める社会情勢を受け、食事時間の体験価値向上を目指すという。

「新鮮サラダバー」から「ブロンコビュッフェ」へ進化

1985年に誕生した「新鮮サラダバー」は、2004年の再導入を経て同社の食体験を象徴する存在として支持されてきた。今回の刷新では、従来のグルメサラダや店内仕込みデザートに加え、ディナータイム(16:00から閉店まで)限定の新メニューとして「スパイス研究所 カリー」と「炭火炙り 焼き芋」の2要素が追加される。

「スパイス研究所 カリー」は自社開発のオリジナル商品で、第1弾は「ジンジャー×カルダモン」を使用したスパイシーな一品を提案。

スパイス研究所 カリー

また、店内の炭焼き台でじっくり焼き上げる「炭火炙り 焼き芋」は、甘さを最大限に引き出した和スイーツとして展開される。

炭火炙り 焼き芋

なお、開店から16:00までのランチタイムは、グルメサラダと店内仕込みデザートが楽しめる「ランチブロンコビュッフェ」としての提供されるという。

食後まで楽しめる「プレミアムドリンクバー」

ドリンクバーもラインアップを拡充した。レモンやミントが入った「デトックスウォーター」のほか、自家製レモネードを入れると色が変わるハーブティー「バタフライピー」、華やかな香りの「台湾茶(ジャスミン)」が登場する。さらに、自家製の「プレミアムレモネード」や、茶葉の香りが楽しめるテトラ型ティーバッグの「紅茶」も新導入される。

デトックスウォーター

バタフライピー

新セットメニュー「魚沼産コシヒカリセット」

「ブロンコビュッフェ」を堪能できるセットメニューも新たに登場する。ディナータイム限定のグランドメニューとして、以下のラインアップが展開される。

■魚沼産コシヒカリセット(946円)

内容:食べ放題「ブロンコビュッフェ」、大かまどごはん、たまごスープ



■こだわりのパンセット(946円)

内容:食べ放題「ブロンコビュッフェ」、こだわりのパン、たまごスープ



■サラダビュッフェセット(858円)

内容:食べ放題「ブロンコビュッフェ」、たまごスープ



また、ドリンク関連のセット価格は以下の通り。

■プレミアムドリンクバー&ジェラートバー

食事とセットで418円(単品605円)



■プレミアムドリンクバー

食事とセットで330円(単品473円)

