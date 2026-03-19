40代といえば、ベテラン社員として仕事で結果を求められ、さらには部下と上司の中間にあり、職場の空気づくりにも気を配らなければならない世代。経験を重ね、これまでにさまざまな上司像を見てきた40代が、「自分の上司だったら理想的」と感じる芸能人は誰なのか。

本記事では、40代のマイナビニュース会員を対象に行った「理想の上司になりそうな芸能人」のアンケート結果をまとめた。

40代が選ぶ理想の上司ランキング

40代のマイナビニュース会員に、「理想の上司と思う芸能人」「理想の上司になってほしい芸能人」について聞いてみたところ、ランキングはこのような結果となった。

1位:天海祐希 (6.0%)

2位:所ジョージ (4.3%)

3位:阿部寛 (4.0%)

4位:タモリ (3.7%)

5位:内村光良 (3.3%)

5位:堺雅人 (3.3%)

5位:イチロー (3.3%)

8位:明石家さんま (2.3%)

8位:大泉洋 (2.3%)

10位:竹野内豊 (2.0%)

11位:役所広司 (1.7%)

12位:佐藤浩市 (1.0%)

12位:木村拓哉 (1.0%)

12位:ビートたけし (1.0%)

12位:浜田雅功 (1.0%)

12位:マツコ・デラックス (1.0%)

17位:豊川悦司 (0.7%)

17位:堤真一 (0.7%)

17位鈴木亮平 (0.7%)

17位::米倉涼子 (0.7%)

17位:福山雅治 (0.7%)

17位:松重豊 (0.7%)

17位:大谷翔平 (0.7%)

40代が選んだ理想の上司をランキングで紹介

ここからは上位にランクインした芸能人や、回答者の「選んだ理由」を紹介していく。

1位:天海祐希 (6.0%)

40代が理想の上司に選んだ有名人1位は、「天海祐希」だった。女性からはもちろん、男性からも支持の声が上がっている。

天海祐希は、宝塚歌劇団出身の女優で、『BOSS』『緊急取調室』などの主演ドラマが高評価を得ている。『離婚弁護士』や『トップナイフ』など、リーダー役や知的で芯の強い役が多く、世代を問わず高い支持を集めている。

40代からの票が多い理由として、仕事に向き合う姿勢や決断力のあるキャラクター性が、「理想の上司像」と重なる点が指摘されている。

天海祐希 撮影:島本絵梨佳

■選出理由

「サバサバしていて意地悪しなさそうだし、バリバリ仕事できそう。できる上司と一緒に働きたい」(44歳女性)



「的確なアドバイスをくれて、しかも叱る時は愛がある叱り方をしてくれそう」(48歳男性)



「性格はサッパリ!! でもちゃんと仕事は教えて貰えそうだし評価もしてもらえそうです」(43歳女性)



「凛としてかっこよく、プライベートでもたくさん相談に乗って欲しい」(45歳女性)



「理想的な信頼度や誠実さが性格を通してにじみ出てる」(41歳男性)



「問題があっても一緒に解決してくれそう」(49歳女性)



「凛としていて、しっかり指導もしてくれそう」(47歳女性)



「仕事がテキパキしてそうですね」(45歳男性)



「きちんとしている。判断力がありそう」(49歳男性)



「頼りになりそうだと思うから」(47歳男性)



「憧れの存在だから上司になって欲しい」(49歳女性)



「頼りがいがあり信頼できると思うから」(49歳女性)



2位:所ジョージ (4.3%)

2位にランクインしたのは「所ジョージ」。タレント・司会者として、『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』『所さんの世田谷ベース』など多数の番組に出演。肩ひじ張らない指導スタイルや、幅広い知識・好奇心を活かした柔軟な思考が特徴だ。

多趣味でクリエイティブな活動を続ける姿が、40代の「上司にも程よい余裕を求めたい」というニーズと一致している。

所ジョージ

■選出理由

「懐が深くて失敗してもさりげなくフォローしてくれそう。あと許してくれそう」(42歳男性)



「気軽に相談に乗ってくれそう、親しみやすい」(42歳女性)



「自由だけど芯がしっかりしてて責任感がありそう」(41歳男性)



「仕事以外の悩みを聞いてくれそう」(45歳男性)



「ふざけているようで本質を突く感じがよい」(49歳男性)



「頭の回転早いし、ハラスメントもしなさそうだから」(47歳男性)



「誰にも公平に接しそうだし、人思いな所が良いから」(47歳男性)



「何事も寛大に受け入れ常に的確なアドバイスを頂けるイメージがあるから」(40歳男性)



「ポジティブな雰囲気を作ってくれそうなので」(44歳男性)



「ユーモアがあって職場が明るくなりそう」(44歳男性)



「物知りでやさしそうだから」(41歳男性)



3位:阿部寛 (4.0%)

3位には「阿部寛」がランクインした。映画・ドラマを中心に活躍する俳優で、近年は『ドラゴン桜』『下町ロケット』など、“部下や生徒を導く役”の出演が目立つ。特に『ドラゴン桜』では、厳しくも愛情のある指導スタイルが話題となり、第1シリーズから16年を経て第2シリーズが制作された。

189cmの長身と彫りの深い顔立ちという日本人離れした容貌ながら、誠実さや優しさを感じさせる役柄も多数演じている点も、票を集めた要因だろう。

阿部寛

■選出理由

「人生経験豊富で、物事に柔軟な対応ができそうな感じがする。人当たりのよさ、温和な性格で波風たてない立ち振舞いが期待できる」(49歳男性)



「いつも見守ってくれそうです」(47歳女性)



「ドラマで上司役や教師役をされていたのでイメージが強い」(40歳男性)



「厳しさの中にも思いやりがありそうだから」(48歳男性)



「かっこいいので上司になってみてほしい」(42歳男性)



「ドラゴン桜での教師役が良かった」(44歳男性)



「どんなときでも頼りになる存在」(47歳男性)



「とても尊敬できそうだから」(40歳男性)



「かっこよくてあこがれるから」(43歳男性)



「責任感が強く、いざという時に頼れそうだから」(48歳男性)



4位:タモリ (3.7%)

4位に選ばれたのは、『笑っていいとも!』『ブラタモリ』などで知られる、国民的司会者の「タモリ」。柔らかなコミュニケーション、相手の話を引き出す聞き手としてのスキルが高く評価されている。40代にとっては、“過度に指示をしない、余裕ある大人”というイメージがあり、理想的な上司像にマッチしていると言える。

タモリ

■選出理由

「怒らない、物知り、楽しそう」(49歳男性)



「博識で間違いがなく面白さもあるため」(44歳男性)



「博識でいざというときに相談にのってくれそう」(48歳男性)



「仕事でミスをしても許してくれて、フォローしてくれそう」(42歳男性)



「いい意味で力が抜けている」(43歳男性)



「聞き上手だと思うから」(48歳男性)



「ゆるくて厳しく無さそうだから」(44歳男性)



「優しさと厳しさを兼ね備えています」(45歳男性)



「博識だからですね」(48歳男性)



5位:内村光良 (3.3%)

5位に選ばれたのは、『世界の果てまでイッテQ!』『THE突破ファイル』など、情報・バラエティ番組の司会として活躍するウッチャンこと「内村光良」。共演者からも「優しい」「スタッフへの気遣いがすごい」と高く評価されており、現場の空気を整える力に定評がある。威圧感のないリーダー像が、40代にとって「安心してついていける上司」として映っているようだ。

内村光良

■選出理由

「やさしそうだから」(48歳男性)



「どんな人に対しても偏見を持たずに接してくれそうだから」(49歳女性)



「やさしくて頼りがいがある」(42歳男性)



「部下がミスをしても、怒らずやさしくフォローしてくれそうだから」(43歳男性)



「やりたいことをやさしく見守ってサポートしてくれそうだから」(45歳男性)



「応対がよい」(47歳男性)



「テレビを見ていると場の雰囲気がよく見えるから」(44歳男性)



「いい面も悪い面も踏まえて、いろいろと教えてくれそうだから」(45歳男性)



5位:堺雅人 (3.3%)

同率5位に入ったのは、『半沢直樹』『リーガルハイ』『VIVANT』などの主演作品で注目され、幅広い役柄を演じる実力派俳優の「堺雅人」。仕事に誠実に向き合う人物像や、作品で見せる丁寧な言葉遣いと知的な印象が、40代に好感を持たれている。

堺雅人

■選出理由

「どんなことで前向きに取り組む姿勢を持っていて、なおかつ周囲にものすごく気遣いをしてそう」(48歳男性)



「知的で誠実なイメージがあり、仕事への姿勢が丁寧そうだから」(42歳男性)



「的確な指導をしてくれそうです」(43歳男性)



「困った時に助けてくれそうだから」(45歳男性)



「『半澤直樹』のイメージがあって理想だと思うから」(49歳男性)



「喜怒哀楽を一緒に分かち合えると思ったから」(44歳男性)



「時には厳しくほとんどやさしくしてくれそう」(41歳男性)



5位:イチロー (3.3%)

同じく同率5位に入ったのは、メジャーリーグで通算3,089安打を記録した世界的アスリート「イチロー」が選ばれた。ストイックな練習哲学や自己管理能力の高さは多くのビジネスパーソンの支持を集めている。「言動に一貫性がある上司」「背中で示すリーダー像」といった理由から40代からの支持が高い人物だ。

イチロー

■選出理由

「常に冷静で努力を惜しまない姿勢が、上司として信頼できると感じるからです」(44歳男性)



「相談ができそうだし同じ目線で教えてくれそうです」(49歳女性)



「常にストイックなところがいい」(45歳男性)



「実績、行動力から説得力がある」(49歳男性)



「 背中で引っ張って行ってくれそうなので」(44歳男性)



「クールだけど相談に親身に乗ってくれそうだから」(42歳男性)



8位:明石家さんま (2.3%)

8位には、『踊る!さんま御殿!!』など人気番組を多数担当してきたトップ芸人「明石家さんま」がランクイン。

常に明るく、場を和ませる気遣いに長けた存在であり、部下の緊張を解く力が評価されている。また、長年第一線で活躍し続けるスタミナも、理想の上司像として支持を集める理由なのではないか。

明石家さんま

■選出理由

「笑いで場を和ますが、やる事はやっていそう」(43歳男性)



「自分に必要なアドバイスを的確にユーモラスに伝えてくれそうです」(49歳女性)



「明るくて元気がでそうだから。経験豊富そう」(42歳男性)



「いつもパワフルですごい」(43歳男性)



「明るくて楽しそう」(48歳男性)



8位:大泉洋 (2.3%)

同率8位に選ばれた「大泉洋」は、バラエティ番組『水曜どうでしょう』や多数の映画・ドラマで人気を獲得してきた俳優。ユーモアと誠実さをあわせ持つキャラクターが、40代から高い支持を受けている。親しみやすさと包容力が、「相談しやすい上司」として票を集めた。

大泉洋

■選出理由

「職場の雰囲気がよさそうですよね。飲み会も楽しそう」(48歳男性)



「話がおもしろそうだし、納得のいく説明をしてくれそう」(41歳女性)



「親身になってくれ頼りになりそうだから」(48歳男性)



「おもしろくて楽しいから」(45歳女性)



10位:竹野内豊 (2.0%)

10位に選ばれた「竹野内豊」は、『イチケイのカラス』『義母と娘のブルース』などに出演し、落ち着いた雰囲気と包容力のある演技が高く評価されている俳優だ。

物腰が柔らかいリーダー像や誠実さを感じさせる人物像が、40代にとって「相談しやすい上司」のイメージと重なっている。

竹野内豊

■選出理由

「穏やかに見守ってくれそう」(48歳女性)



「立ち居振る舞いがスマートだから」(49歳女性)



「こんな男前の上司の下で働いてみたいと思ったから」(45歳男性)



「紳士的でルックスもよく、いたらテンション上がるから」(41歳女性)



40代が選ぶ“理想の上司”に共通している傾向

40代から支持された上位10名には、以下のような共通点が見られる。第一に「落ち着いている」「余裕がある」というイメージが強い人物が多く、上司に求める安心感や信頼感が反映されている。第二に、「柔らかいコミュニケーション」「相手を尊重する姿勢」を持つ人物が多数ランクインした。また、ドラマやバラエティで“リーダー役”“指導者役”を演じている芸能人が多いという特徴もある。

この記事では、アンケート結果をもとに40代が選んだ「理想の上司」として名前が挙がった芸能人をランキングで紹介した。若い世代に耳を傾け、上司の気持ちも理解できる40代が選んだのは、現実的で信頼でき、頼れるリーダー像を体現しているイメージの芸能人だった。「知的」「安心感がある」「コミュニケーション能力が高い」といった要素が、理想の上司として世代を超えて支持される基準になっていると考えられる。

調査時期:2026年2月3日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計300人(男性: 224人、女性: 76人)

調査方法:インターネットログイン式アンケート

