櫻坂46、Snow Man…振付家・TAKAHIROが見たアイドルの世界「いつでも青春とロマンが溢れている」

◆青春とロマンが溢れるアイドルの世界
――番組では「The growing up train」（櫻坂46）をオンエア。
れなち：お送りしたのは、櫻坂46「The growing up train」でした。TAKAHIROさんは、ずっと一緒にお仕事されているじゃないですか。
TAKAHIRO：はい、もう10年ですね。
れなち：10年！ どうですか、最近の彼女たちは。
TAKAHIRO：いやもう、いい方々です！
れなち：あ、そうですか（笑）。
TAKAHIRO：アイドルというと「裏ではあれなんでしょ」みたいに思われている方もいるかもしれないですけど、裏でもみんなめっちゃ優しい！
れなち：世代交代もたくさんしてきて……。
TAKAHIRO：はい。苦労を重ねながらもそれを乗り越えて、いつでもそこには青春とロマンが溢れている。だから“幸せだなあ”って。応援している方々も間違いないと思います。
れなち：TAKAHIROさんって、元々アメリカのコンテストに出場したり、マドンナのワールドツアーに帯同したり、こうゴリゴリのダンサーっていう印象があったんですけど、今はSnow Manの「それSnow Manにやらせて下さい」（TBS系）に出演（完コピダンスバトルの審査員）したりとか、アイドルと関わることが多いですよね。
TAKAHIRO：多いです。日本のアイドルの方もそうだし、歌手の方もたくさん関わらせていただいて。
れなち：はい。
TAKAHIRO：でもアイドルの方はいいですね！ 楽しいです。一人ひとりに個性があるなかで、チームとして1つのメッセージを伝えていく。それはグループによって「音楽を伝えたい」「歌詞を伝えたい」「理想を伝えたい」など、いろいろあるけれども、その一端になれていることっていうのはとても幸せです。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM