櫻坂46、Snow Man…振付家・TAKAHIROが見たアイドルの世界「いつでも青春とロマンが溢れている」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。3月11日（水）の放送では、ダンサー・振付家のTAKAHIROさんが登場！ TAKAHIROさんが語る“アイドル”の魅力とは？

◆青春とロマンが溢れるアイドルの世界

――番組では「The growing up train」（櫻坂46）をオンエア。

れなち：お送りしたのは、櫻坂46「The growing up train」でした。TAKAHIROさんは、ずっと一緒にお仕事されているじゃないですか。

TAKAHIRO：はい、もう10年ですね。

れなち：10年！ どうですか、最近の彼女たちは。

TAKAHIRO：いやもう、いい方々です！

れなち：あ、そうですか（笑）。

TAKAHIRO：アイドルというと「裏ではあれなんでしょ」みたいに思われている方もいるかもしれないですけど、裏でもみんなめっちゃ優しい！

れなち：世代交代もたくさんしてきて……。

TAKAHIRO：はい。苦労を重ねながらもそれを乗り越えて、いつでもそこには青春とロマンが溢れている。だから“幸せだなあ”って。応援している方々も間違いないと思います。

れなち：TAKAHIROさんって、元々アメリカのコンテストに出場したり、マドンナのワールドツアーに帯同したり、こうゴリゴリのダンサーっていう印象があったんですけど、今はSnow Manの「それSnow Manにやらせて下さい」（TBS系）に出演（完コピダンスバトルの審査員）したりとか、アイドルと関わることが多いですよね。

TAKAHIRO：多いです。日本のアイドルの方もそうだし、歌手の方もたくさん関わらせていただいて。

れなち：はい。

TAKAHIRO：でもアイドルの方はいいですね！ 楽しいです。一人ひとりに個性があるなかで、チームとして1つのメッセージを伝えていく。それはグループによって「音楽を伝えたい」「歌詞を伝えたい」「理想を伝えたい」など、いろいろあるけれども、その一端になれていることっていうのはとても幸せです。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM