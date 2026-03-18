Mrs. GREEN APPLE大森元貴「よかったな～2人とも…！」メンバーの半生綴った“ソロ本”に感動「すごい感動した！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月9日（月）の放送では、2月28日に発売されたミセス初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』について、リスナーからのメッセージを紹介しながら語り合いました。――Mrs. GREEN APPLEが、初の単行本「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-」を2月28日に発売。本書は、「MGA MAGICAL 10 YEARS」および「フェーズ2完結」というダブルフィナーレを記念して刊行されました。バンド本「Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025」に加え、メンバーそれぞれがこれまでの半生を語り下ろしたソロ本「大森元貴」「若井滉斗」「藤澤涼架」からなる4冊組。総ページ数は400ページを超え、4冊をスリーブケースでまとめた、まさに“ミセス本”の決定版です。大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架――誰が欠けても成立しない、奇跡的なバランスで最強を更新し続け、フェーズ3が幕を開けた現在。「大森元貴とは？」「若井滉斗とは？」「藤澤涼架とは？」、そして「Mrs. GREEN APPLEが向かう先とは？」が詰まった1冊となっています。

【書籍発売情報📚】

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Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』本日発売日です。

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本書は #大森元貴、#若井滉斗、#藤澤涼架 のストーリーを語り下ろしたソロ本3冊と、バンドインタビューを綴ったバンド本1冊の計4冊組です🖋️… pic.twitter.com/YDpWbHywOH

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) February 28, 2026単行本を読ませていただいたのですが、ミセス先生のドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM THE ORIGIN」の記憶を呼び覚ましながら読むことで、より「Mrs. GREEN APPLE」を少し知れた気持ちになりました。私にとってミセス先生の楽曲は「衣、食、住、ミセス」くらいの存在なので、こうしてまた知ることができるのが何より幸せです。新曲「風と町」も楽しみにしています！！（兵庫県 14歳 女の子）大森：今回、PMC（ぴあミュージックコンプレックス）の本の感想がたくさん来ているようで！ バンドで1冊のインタビューと、いろんなレポートが入ってるものと。それぞれでインタビュアーさんについてもらって、1人の半生が1冊になっていると。で、この時にどんな気持ちでどう過ごしていたかとか。もっと言うと、ミセスが始まる前の若井の話、りょうちゃん（藤澤）の話、僕の話っていうのが詰まってる、合計4冊のワンセットですけども！ いやー、もう本当にボリューミーで。若井：ボリューミーよ！大森：いやー、僕さ、若井とりょうちゃんのを読んだ時に、すごい感動した！藤澤：え～！若井：ほんと！大森：よかったな～2人とも……！ 若井のターニングポイントの話とかが書いてあるんですよ！藤澤：へぇ～～！全員：（沈黙）大森：……「へぇ～～！」ってなに？ 読んでない？？若井：うわっっ！ でたでた！藤澤：ちょい待ってくれよぉ！ ゆっくり読ませてくれよ～。若井：読んでないやん（笑）。大森：いやいや、若井のは冒頭なのよ（笑）。藤澤：おねがいっ！ ゆっくり読ませて！大森：「自分にはターニングポイントと呼べるものがなかった」って話があるんだけど。読み進めていって、「うわー！」っていうのがあるんですよ！ それが面白くて。りょうちゃんのはこれから読みます！藤澤：ありがとうございます（笑）！大森：まあ、読んでますけどね！藤澤：ありがとうございます（笑）。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info