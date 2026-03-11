三井不動産商業マネジメントは、三井ショッピングパーク アーバン・RAYARD対象施設で春のキャンペーンを展開する。

春のLINEスタンプラリー

3月12日から4月12日まで、「トトと行く春のLINEスタンプラリー」を開催。COREDO室町・日本橋、銀座ベルビア館のうち2施設を巡ってスタンプを入手すると、全員に三井ショッピングパークポイント200ポイントを付与する。全施設制覇してアンケートに答えると、抽選でOZmagazine公式キャラクター・トトのオリジナルグッズが当たる。

トトオリジナルグッズ

3月12日～4月12日には、COREDO室町・COREDO日本橋・銀座ベルビア館のいずれかの公式Instagramアカウントをフォローして、対象投稿に「いいね！」をすると、抽選でチェキやギフトセットなどが当たるキャンペーンを実施する。

また、3月20日から4月10日には「春のInstagramプレゼントキャンペーン」を実施。COREDO室町・COREDO日本橋・赤坂BizタワーSHOP&DININGのいずれかの公式Instagramをアカウントをフォローして、対象投稿に「いいね！」をすると、抽選でNintendo Switch Liteなどが当たる。

4月19日まで、「三井ショッピング パークアーバン・RAYARD」の対象レストラン47店舗で使える最大5,000円オフクーポンをOZmallにて先着400枚限定で配布。利用金額に応じた3種類の割引を4月30日まで利用できる。

また、お花見シーズンにあわせて、三井ショッピング パークアーバン・RAYARDの店舗にて期間限定の桜メニューを販売する。