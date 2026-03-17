多発性骨髄腫と闘う花子、自宅ではほぼ寝たきりの状態　大助は自身の腰を痛めながらも家事や介護の多くを担っている　宮川大助・花子に『ABEMAエンタメ』が独占密着

ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、夫婦漫才師の宮川大助・花子の“イマ”に独占密着した。

「今が一番のんびりとした時間」

1976年に結婚し、夫婦漫才の第一人者として人気を博してきた宮川大助・花子。2026年4月で結婚50年を迎える2人だが、現在、花子は「多発性骨髄腫」という血液のがんと闘っている。

現在、自宅ではほぼ寝たきりの状態だという花子。大助は自身の腰を痛めながらも、訪問介護士の力も借りつつ、家事や介護の多くを担っている。

大助は介護の過酷さを語りつつも、「嫁はんは『申し訳ない』『ありがとう』って言う。誰も他人に下の世話なんかしてほしいと思わない。でも夫婦やから、俺が倒れた時は嫁が世話してくれるだろうから」と、長年連れ添った夫婦の深い絆をのぞかせた。

また、「今が一番のんびりとした時間。僕ら夫婦の人生の中で」「『大助・花子』というよりは『美智代と孝美』という、本名の生活をやってるんです。これがものすごく新鮮」とも語り、夫婦水入らずの穏やかな時間を大切にしている様子もうかがえた。

【編集部MEMO】

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