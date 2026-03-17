今日の運勢占い3月18日（水）12星座占いランキング第1位は魚座（うお座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2026年3月18日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月18日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？ふっと気分が変わって、心が軽やかになる一日に。これまでと同じように行動してるつもりでも、上手くいくことが増えるかも。ポジティブな雰囲気が周りにも伝わって良い影響を与えられるようです。真面目な取り組みが評価されそうです。この人に任せたいと思われれば、新たな可能性が出てくるはず。大きな夢ができると日常生活に対する意識も変わってきます。変化を楽しみましょう。一人で没頭できる趣味に時間を充てるとリフレッシュできます。日ごろのストレスを発散できて、スッキリするようです。ヨガやストレッチなどをじっくり行うのもおすすめ。身体と向き合ってみると、健康に対する意識も上がりそう。カフェ巡りやランチ、ピクニックなど、普段とは違うアクションが幸運のカギ。時間があるならば、友人と一緒にドラマや映画などを見るのも良いでしょう。みんなで話すと心が深く満たされるようです。パートナーや恋人が喜ぶようなことをしてあげると運気が安定します。完璧にやろうとせず、リラックスして向き合ってみると良いでしょう。お互いに近況報告をするのもおすすめ。二人の時間を大切に。今日は、1対1のコミュニケーションを意識すると物事がスムーズに運びそう。深い話ができると、心に余裕も出てくるようです。弱音を吐けるような相手がいるならば、感謝の想いを伝えてみてください。新しいことに取り組むなど、活躍の場が増えていく予感。モチベーションは高いようですが、うっかりミスには気をつけましょう。散歩をしたり、色々な場所へ出かけてみたりすると視野も広がりそうです。冷静に考えて行動すると手応えを感じられそう。何か心配なことなどあれば、先輩に相談してみるのも手です。時間をかけて気持ちの整理をしていけば、不安も次第に解消されていくでしょう。普段の生活スタイルを見直してみましょう。早寝早起きなど、健康を意識した習慣を取り入れるのが吉。便利なアイテムなどを活用してみるのもアリです。楽しみながら改善してみましょう。曖昧な返事や対応をすると、コミュニケーションの行き違いが起こりやすいかも。丁寧かつ早めのレスポンスを心がけると信頼に繋がります。とくに気になる相手には、言葉を選んで話すと良いでしょう。言いたいことが言えないなど、ちょっぴり残念な気持ちになってしまうかも。モヤモヤからくる暴飲暴食には注意が必要です。タイミングを改めて話す機会を作るなど、工夫をしてみましょう。色々な人から連絡が届き、その対応で忙しい一日になりそう。疲れが出やすいタイミングなので、こまめな休憩を忘れずに。リラックスできる音楽を聴いて、心を落ち着かせると良さそうです。我慢のしすぎは禁物。自分自身を表現できる場所や、ゆっくり休める空間を大切にしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/