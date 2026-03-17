ABEMA10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』　総合演出・橋本和明「30時間を埋め尽くすとんでもない企画がこの先まだまだ控えています」

今年4月11日に開局10周年を迎えるABEMAが、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開する。

コンテンツの価値を最大化する視聴体験を提供

ABEMAは2016年の開局以来、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。“いつでもどこでも繋がる社会インフラ”を目指し、時間や場所にとらわれず、視聴者が日常的に来訪するコンテンツの制作・運営に注力してきた。

開局当初は『72時間ホンネテレビ』や『亀田興毅に勝ったら1000万円』など、既存の枠にとらわれない特別番組を多数配信し注目を集めたほか、災害発生時には50時間の緊急生配信を実施するなど、社会インフラとしての役割を担ってきた。

スポーツジャンルでは、メジャーリーグベースボール(MLB)や海外サッカー、大相撲、プロレスなどの生中継を継続。音楽ジャンルにおいても、コロナ禍で無観客公演を余儀なくされたライブをオンラインライブとして配信し、新たな視聴体験を確立した。

ABEMAを語るには外せないバラエティや恋愛リアリティーショー、ドラマなどのオリジナルコンテンツでは、“最高品質か唯一無二”にこだわり、ABEMA独自の番組制作を追及。無料放送を基盤としつつ、視聴者のライフスタイルの多様性に合わせ、コンテンツの価値を最大化する視聴体験を提供している。

『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』

そして今回、ABEMA10周年を記念し、4月11日から12日にわたり特別番組『30時間限界突破フェス』を生配信することが決定した。この番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意。ABEMAのこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信する。

当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

また、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」の実施が決定。今回は、柔道元日本代表選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦し、新日本プロレス全面協力のもと『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が配信される。

この企画の決定に際し、3月17日より挑戦者を募集。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用する。

かつては柔道で、現在はプロレスで最前線を走り続けるウルフアロンの圧倒的な強さに挑み、真剣勝負を通じて驚異の身体能力を体感する挑戦者は誰なのか。これまでボクサー、力士、格闘家と様々なジャンルのトップ選手が参戦し話題を呼んだ「1000万円シリーズ」初となるプロレスラーの参戦に期待が高まる。

あわせて、ABEMA外でも感謝を伝える企画として「ABEMA10周年無料大感謝祭」を実施。第一弾として、4月10日から4月12日の3日間限定で、日本を代表するトレンド&ファッションの発信地ともいえる渋谷に居を構える「渋谷横丁」をジャックした「アベマ THANK YOU 酒場」を開催。期間中に来店した人を対象に、抽選で30組に飲食代が全額無料となるキャンペーンを実施する。

スタッフ、ウルフアロンのコメントは以下の通り。

谷口達彦氏(サイバーエージェント常務執行役員/ABEMA編成局長) コメント

2016年4月に新しい未来のテレビ「ABEMA」が開局し、この度10周年を迎えることができたのは、いつも「ABEMA」でコンテンツをご覧いただいている視聴者の皆さまをはじめ、「ABEMA」を支えてくださった全ての皆さまのおかげです。開局以来"いつでもどこでも繋がる社会インフラ"を目指し、"基本無料"を基盤としながら、時間や場所にとらわれず、視聴者の皆さまが日常的に「ABEMA」を楽しんで視聴いただけるようなコンテンツの制作およびメディア運営に注力してきました。今後も、「最高品質か唯一無二」の体験を、誰もが堪能できる未来を創り続けます。これからの新しい未来のテレビ「ABEMA」にも、是非ご期待ください。

橋本和明氏(『30時間限界突破フェス』総合演出) コメント

プラットフォームが多様化する時代だからこそ、無難にまとまったコンテンツではなく、振り切った挑戦が求められていると思っています。10周年を迎える「ABEMA」から、今こそ“限界突破するコンテンツ”を出したい。そんな思いでスタッフ一同『30時間限界突破フェス』を作っています。人気番組の特別版はもちろん、「本当にやるの?」と思うような企画も盛りだくさんです。今回発表しているのはまだ一部で、30時間を埋め尽くすとんでもない企画がこの先まだまだ控えています。ぜひリアルタイムで、この30時間のお祭りを一緒に体験してもらえたら嬉しいです。

ウルフアロン コメント

「ABEMA」10周年という特別なタイミングで、このような挑戦的な企画に参加できることにワクワクしています。『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』ということで、かなりインパクトのある内容ですが、もちろん簡単に取らせるつもりはありません。柔道で培ってきた力と、プロレスラーとしてのプライドをかけて、本気で挑みます。どんな挑戦者が現れるのか、そして本当に3カウントを取る挑戦者が現れるのか、僕自身も楽しみにしています。ぜひ「ABEMA」で、その瞬間を見届けてください。

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