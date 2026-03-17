Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ありがと！ ありがと！ ありがとーー！」ソロ初のオリコン1位、ミセスの冠番組レギュラー化も発表で歓喜

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月9日（月）の放送では、大森のソロデビュー5周年を記念したファーストミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）のチャート速報や、ミセスの冠番組「テレビ×ミセス」（TBS系）のレギュラー化決定などのトピックが次々と発表されました。――大森のソロ活動5周年を記念してリリースしたファーストミニアルバム『OITOMA』。本作が、3月9日付の「オリコン週間デジタルアルバムランキング」にて、自身ソロ名義では初となる1位を獲得しました。

やったああああああ‼️ https://t.co/QQUgYHXu4P

— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) March 4, 2026また、昨年6月と11月に特番として放送され、大きな反響を呼んだTBS系の冠番組「テレビ×ミセス」が、満を持して4月より毎週月曜21:00～のレギュラー放送としてスタートすることが決定。「テレビとミセスが本気でコラボする」というコンセプトのもと、新しいジャンルのバラエティ番組が幕を開けます。

【テレビ×ミセス❇️】

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昨年6月と11月に特番として放送した、

Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組

TBS系「テレビ×ミセス」のレギュラー放送が決定いたしました📺

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たくさんの好評の声を受けてレギュラー化✨

タイトルの通り“テレビとミセスが本気でコラボ”する、… pic.twitter.com/DSTX27S56s

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) March 6, 2026大森：大森元貴ファーストミニアルバム『OITOMA』が、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」（3月9日付）で1位だったんだよね！若井：すご！大森：嬉しいっ！ ありがと！ ありがと！ ありがとーー！ サンキュー！ サンキューサンキュー！！若井：すごいですばらしい！藤澤：“すごいですばらしい”（笑）。大森：そして！ 大ニュースです！ 皆様！若井：はい!!大森：発表になりましたよ！ TBS系「テレビ×ミセス」が！ ついに、レギュラー番組になります!!若井：いや、すごい!!大森：4月から！若井：あの「テレビ×ミセス」が！ 今まで2回、特番が放送されましたけれども！大森：バラエティですよ！ でも、歌もあったり。バラエティと言いながらも、ちゃんと我々が大事にしている音楽家としてのところもありますし！ “もっともっと楽しいことをしたい！”というものが全部詰まったものが4月から始まりますので、ぜひ楽しみにしていてほしいなと思います！藤澤：いろんなことをしていきたい!!＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info