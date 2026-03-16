【2026年最新】地元ライターが厳選！人気の桜「ソメイヨシノ」などが…

お隣鎌倉市に桜スポットが多く、桜の名所として意外と見落とされがちな逗子市。

実はご家族で楽しめる桜スポットや公園がたくさんあります。鎌倉ほど混雑していないので、お子さまやワンちゃんと一緒にゆったり楽しんでみてはいかがでしょうか?

披露山公園

小坪方面の山を上ると、たくさんの動物がいる公園があります。逗子海岸とハイキングコースで繋がっているため、逗子・葉山で育った方は幼稚園や小学校の遠足で訪れたことがある場所なのではないでしょうか?

無料駐車場もあるので、車でも訪れることができます。おじいちゃん、おばあちゃんを交えた家族でのお花見にもぴったりです。※駐車場から公園まで少し傾斜のある坂道になるので、足や膝の悪い方にはご注意ください。

公園に到着すると、一見あまり広くない印象を受けますが、実は傾斜地になっているため、歩いてみると意外な広がりがあります。モルモットやうさぎ、孔雀、鳥などが飼育されていたり、遊具がある場所もあります。

奥へ進むと展望台があり、逗子マリーナや鎌倉の海岸の向こうに江ノ島や富士山を見ることができます。

さらに奥には大きな猿舎があります。私が訪れた時は、可愛らしい子猿の姿も見ることができました。

この公園、ここで終わりではありません。

猿舎の奥へ進むと、葉山の海岸を見渡せる展望スペースがあります。テーブルやベンチもあるので、桜の下で素晴らしい景色を眺めながらホッとひと息つくことができます。

実はこの場所、かつて第二次世界大戦時には敵機を迎え撃つための「砲台」が置かれていた場所なのだそうです。

かつては緊迫した空気が流れていた場所で、今はこうして家族でのんびり景色を眺めながら春を感じることができます。あらためて、平和のありがたみを実感させてくれる場所です。

また、この公園にはレストハウスやトイレもあるので、ご家族でゆったり一日を楽しむことができます。

さらにハイキングを楽しみたい方は、ここから少し下にある大崎公園まで足を伸ばせば、披露山公園より海に近い景色を楽しむことができます。

スポット名披露山公園住所逗子市新宿5−4−1

アクセス京浜急行逗子・葉山駅よりバス約6分披露山入口バス停より徒歩約17分レストハウス業務時間土日祝のみ 11:00〜16:00 ※雨天休業桜の見頃例年3月下旬〜4月上旬駐車場あり（49台）（午前8時30分〜午後4時30分）※時間外は閉鎖しています。

第一運動公園

池子にある体育館やプール、野球場などと一体になっている広い施設の一角にある公園です。

周りをぐるっと桜で囲われており、JR横須賀線が前を走っているので、桜と電車を撮影できるスポットでもあります。

また、園内には京浜急行の車両もあり、電車好きには嬉しい場所です。

園内はあちこちに芝生の傾斜が作られており、お子さんたちが登ったり降りたり、子供の時って、それだけでなんだか楽しかったですよね。

そんな昔の記憶を呼び起こしてくれる、可愛いお子さんの姿が溢れる公園です。

ドッグランやカフェもあるので、ご家族で楽しめる場所です。

駐車場から公園まで平坦なので、ベビーカーでも、おじいちゃん・おばあちゃんと一緒にも、気軽にお花見を楽しむことができます。

桜山中央公園

スポット名第一運動公園住所逗子市池子1-11アクセスJR逗子駅又は京浜急行神武寺駅下車徒歩10分桜の見頃例年3月下旬〜4月上旬駐車場あり（有料・94台）

桜並木で有名なイトーピア住宅地の中、逗子葉山高校の近くにある公園です。

山の傾斜を利用した公園なので、前の道路を通るだけでは気づきにくいのですが、立ち止まって見下ろすと、坂の下には広々としたスペースや遊具があります。

木々に囲まれ、鳥のさえずりを聞きながらのんびりと桜を楽しむことができる場所です。

ハイランド西ヶ丘公園

スポット名桜山中央公園住所逗子市桜山5-375-11アクセスJR横須賀線逗子駅よりバス約6分桜山公園下車すぐ桜の見頃例年3月下旬〜4月上旬駐車場あり（10台）

桜並木で有名なハイランド住宅地の中にある公園です。

可愛いかえるの水飲み場が、のんびりした優しい気持ちにさせてくれます。

この公園に来るまでも、ハイランド住宅地はどこもかしこも桜並木になっているので、この辺りをお散歩したあと、ここでひと休みするのも良いかもしれません。

バスケットゴールが設置されているので、私が訪れた日は熱心に練習に励む若者の姿がありました。

まとめ

スポット名ハイランド西ヶ丘公園住所逗子市久木8-1397-317アクセスJR横須賀線逗子駅よりバス約10分ハイランドバス停下車徒歩約6分桜の見頃例年3月下旬〜4月上旬駐車場なし

逗子には広々とした公園が多く、駐車場も整備されているので、ご家族みんなで一緒にピクニックしながらお花見を楽しむことができます。

京浜急行、JR横須賀線、湘南新宿ラインと交通の便も良く、市内バスも充実しています。おしゃれなカフェやレストランも多いので、桜を楽しんだあとに立ち寄るのもおすすめです。

春の小旅行にぴったりの逗子で、のんびりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？

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