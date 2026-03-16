合コンでの「どこでも寝られる」アピールはあざとい？ 鈴木紗理奈×中川安奈で意見が対立

鈴木紗理奈と中川安奈がDJを務めるinterfmのラジオ番組「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（毎週木曜日22:00～22:30放送）。母として、ひとりの女性として、仕事にも家庭にも全力で向き合う鈴木紗理奈。そして自分の「やりたいこと」のために全力で働きながら、恋愛にも一生懸命な中川安奈。そんな最強タッグの2人が、現代を生きる女性たちのリアルな声に耳を傾け、笑いながら、時に涙しながら語り合う、“修羅”な毎日を前向きに生き抜くための等身大のトーク番組です。3月12日（木）の放送では、“合コン”に関する持論を展開していきました。

◆「どこでも寝られる」は特技と言える？

今回のメッセージテーマは「男女の関係」。ここでは、番組に届いた“合コン”に関するメッセージを紹介します。

【リスナーからのメッセージ】

「このあいだ友達に誘われて合コンに行ったら、友達の友達（女子側です）も来ていました。初対面の女の子でしたが、特技を聞かれたときに『どこでも寝られる』と言っていて、腹が立ちました。“絶対に嘘でしょ、じゃあ今すぐここで寝てみろよ！”と思いました。そもそも睡眠は人間として自然な行為で、特技には入らないと思います。でも、そんなふうに思ってしまう、ひねくれた自分……かわいくないよなと自己嫌悪になりました」（20代後半 女性）

このエピソードを聞いた中川は、「私は別にどこでも寝られないから、『どこでも寝られます』って言われたら“かわいい～”って思っちゃうかも」と意外な反応を示します。さらには、そういうことを言う女性の姿を“かわいい”と妄想しつつ、「そう言われると、ついその子の寝顔を想像しません？ 女の子の寝顔って絶対にかわいいんですよ」と語り、男性の“守ってあげたい欲”をくすぐる発言だと推測します。

対して、鈴木は「今のコンパって、そんな腹の探り合いをしてんの（笑）？」と苦笑いを浮かべつつ、「『どこでも寝られる』って“図太いな”で終わらへん？ 『どこでも寝られる女です』って言って、男が“かわいい”って思う文化どこにあんの？」と腑に落ちない様子。

これに中川は、リスナーメッセージにある“腹が立った”に注目し、「腹が立ったということは、やっぱり、ちょっとかわいくて、そういうことを言わなそうな子が言っているから、ジェラシーを感じちゃった可能性があると思う」と話します。

すると今度は鈴木が、自身の合コン論を展開し、「何のために集まってんのよ。場を面白くせな時間もったいないと思うから、私は逆に掘っていく。『どんなところで寝れんの？』みたいな」と熱弁します。また、その子のキャラクターをはっきりさせてあげるために、「女性側から『かわいい！』『ズボラすぎる！』と言ってあげればいい。それが、結果的に自分のためにもなる」と提案。

これには中川も賛同し、「俯瞰できる男性は、後で紗理奈ちゃんみたいな子にも『今日は盛り上げてくれてありがとう』みたいなことを言ってくれますよね」とコメントすると、「それがめっちゃモテんねん」とニヤッとする鈴木。

そして、改めて「多分このリスナーさんは、あざとさを“かわいい”と思う男性とは合わへん。だからこそ“お互いを光らせる行動”をしてあげればいい」と前向きなアドバイスを送ります。

一方、「その場では掘って笑いに変えるけど、後で“あれ、絶対にぶりっこだよね”ってほかの女子同士で愚痴るかも（笑）」と本音を漏らす中川に、「怖い！」とドン引きする鈴木でした。

＜番組概要＞

番組名：鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu

放送日時：毎週木曜日22:00～22:30放送

出演：鈴木紗理奈、中川安奈

番組Webサイト： https://www.interfm.co.jp/shura/