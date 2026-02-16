ジーユーは5月1日、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを全国のジーユー店舗およびオンラインストアで発売する。

今回のコレクションは、"「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう!"をテーマに、リゾートを満喫するカービィやワドルディたちのデザインがポイントのTシャツや、おうちの中でも楽しめるラウンジウェアなど、多数のアイテムを用意した。

ウィメンズは、おいしいものがたっぷりのプププリゾートにちなみ、フルーツやスイーツをプリントしたTシャツをはじめ、遊んで食べて、のんびりしたりと、リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたちをモチーフにしたパジャマやバッグを展開する。

WOMEN ラインナップ

メンズは、クラシックなドットデザインを取り入れたTシャツと、リゾート感あふれるヤシの木や、浮き輪でくつろぐワドルディをデザインしたラウンジセットをラインアップ。

MEN ラインナップ

キッズは、ウィメンズと同じくフルーツやスイーツの柄を取り入れたプリントのほか、泳いだり、遊んだりと、リゾートを楽しむカービィたちのかわいらしい姿がポイントのTシャツと、スウェットショーツを展開する。

KIDS ラインナップ

GOODS ラインナップ

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.