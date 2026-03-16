【3月17日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年3月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

3月17日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! いちごスイーツ専門店・ICHIBIKOとのコラボレーション商品や、食感が楽しい新作ケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年3月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト」(346円)

価格 : 346円

エネルギー : 410kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

いちごスイーツ専門店『ICHIBIKO』とのコラボ商品から、いちごのフロマージュタルトが登場です。いちごの甘酸っぱい味わいと、濃厚なチーズのコクが重なり合う贅沢な一品。一口食べれば、いちごの爽やかな香りとフロマージュのまろやかさが口のなかでとろける、満足度の高いタルトに仕上がっています。

「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごケーキ」(333円)

価格 : 333円

エネルギー : 198kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

同じくICHIBIKOコラボ商品のいちごケーキが登場です。しっとりとしたスポンジとまろやかなマスカルポーネクリームに、甘酸っぱいいちごカスタードといちごジュレが美しく調和したこちら。層ごとに異なるいちごの表情を楽しめる、見た目も華やかなご褒美ケーキになっています。

「ICHIBIKO いちごのうずまきロールケーキ」(181円)

価格 : 181円

エネルギー : 365kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

いちごクリームとミルク風味クリームの2種類のクリームを使用した、いちごのうずまきロールケーキが登場。中心に入ったいちごジャムがアクセントになり、甘酸っぱい味わいをより一層引き立ててくれます。華やかなうずまき模様と、爽やかな後味が楽しめるロールケーキです。

「ICHIBIKO いちごのシューロール」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 390kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

果肉感じるいちごソースとミルクホイップをふんわり食感のシューロールにサンドした一品が登場です。一口ごとに甘酸っぱいいちごの味わいが広がり、シュー生地の軽い食感とクリームの相性が抜群。いちごの果肉感が贅沢な、食べ応えのあるシューロールを楽しんでみては?

「しっとりむぎゅっ! バナナケーキ」(248円)

価格 : 248円

エネルギー : 237kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとりとした質感と「むぎゅっ」とした新食感が魅力のバナナケーキが登場。バナナの優しい甘みを感じるケーキと、なめらかなクリームが一緒に楽しめるワンハンドスイーツです。忙しい時の小腹満たしや、ちょっとしたおやつタイムにもぴったりな一品になります。

まとめ

3月17日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト」や「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごケーキ」、「しっとりむぎゅっ! バナナケーキ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用