AOKIは、はくだけでスラっとまっすぐ伸びるきれいなシルエットを叶える「バレリーナパンツ」から、1本持っておくだけで幅広いシーンでの着まわしが楽しめる春の新色の販売を開始。同商品は、AOKI全店舗およびAOKI公式オンラインショップにて販売している。

2023年9月に販売を開始した「バレリーナパンツ」は、「バレリーナのようにまっすぐ伸びた美脚」というコンセプトのもと、快適なはき心地とスタイルアップも叶えるアイテム。テーパード・ワイドの2タイプを展開している。

この度、春の新色としてテーパードからはどんなアイテムとも相性抜群のグレー、ワイドからは春の訪れを感じさせる雰囲気のピンク、ニュアンスカラーのグレージュの計3色が登場。さらに着まわしの幅が広がるカラー展開に進化した。

同商品は、パンツ専門工場ならではの繊細な立体縫製技術とアイロンワークにより、脚のラインを拾わない美しいシルエットを可能にしたアイテムで、シルエットの美しさはもちろんのこと、ビジネスウェア専門店のAOKIならではの“程よいきちんと感”も併せ持った万能アイテム。

テーパード・ワイドの両タイプに施したセンタークリースは一般的なプレスではなく、パンツの裏側に特殊な樹脂を流し込んで形成する加工を施しており、きれいな折り目が持続する。また、忙しいビジネスパーソンにうれしい機能として洗濯後のアイロンの手間がほぼ不要で、いつでもきちんと感を演出することができる。ストレッチの効いた素材とウエストの一部分をゴム仕様にすることで窮屈感が少なく、着席時の締め付けなどを軽減してストレスなく着用できる。

ワイドタイプの価格は9,889円。黒・紺・ピンク・グレージュで展開し、ピンクとグレージュは限定店舗で取り扱う。テーパードタイプの価格は8,789円。黒・紺・グレーで展開する。サイズは3～17号。