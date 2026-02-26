AOKIが展開する『ORIHICA』は、2022年1月から販売している「ORIHICAフラミンゴPANTS」シリーズから、機能性をアップデートした新商品「タックワイドパンツ」を発売した。同商品は、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売している。

「ORIHICAフラミンゴPANTS」は、フラミンゴのように脚をまっすぐ・長く・キレイに見せてくれる、計算された美シルエットが特長のパンツ。

昨今の気候変動やオフィスカジュアル需要の高まりを受け、今季は透け感が気になる白やピンクの明るいカラーに採用している「透け防止素材」に加え、新たに「撥水機能」を追加。雨や泥はねなどの汚れがつきにくく、天候が変わりやすい時期でも快適に着用できるようになった。

また、すっきりとしたシルエットが人気の「テーパードパンツ」のほかに、トレンド感のある「タックワイドパンツ」が春の新モデルとしてラインナップに加わった。

ベルトループ下からピンタックを入れることで縦長のラインを強調。フロントタックとセンタープリーツが脚を長くまっすぐに見せ、高く設定したウエスト位置により脚長効果抜群の見た目に。腰回りに適度なゆとりをもちながらもヒップラインからすっきり見えるシルエットと、太すぎず細すぎないバランスが絶妙な裾幅により、美脚見えを叶える。

価格は8,789円。テーパードパンツは黒・ミディアムグレー・グリーンの3色を、タックワイドパンツは白・ベージュ・ミディアムグレー・ピンク・黒の5色で展開する。サイズはテーパードパンツがSS～LLまで、タックワイドパンツがS～Lまで。