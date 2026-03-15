【2026年最新】地元ライター厳選！人気の桜「ソメイヨシノ」が楽しめ…

海と里山の自然に恵まれ、温暖な気候が魅力の茅ヶ崎エリア。 住宅街のあちこちに、地元の人々に愛され続けてきたお花見スポットが点在しています。

取材時（2026年3月1日・3月8日）はまだソメイヨシノの開花前で、少し静かな様子。しかし見頃を迎える頃には、街のあちこちが満開の桜で彩られ、華やかな春の景色が広がります。

そこで今回は、茅ヶ崎エリアでソメイヨシノを楽しめる人気のお花見スポットをレポートしていきます。

第一カッターきいろ公園（中央公園）｜駅近の広い公園で楽しむにぎやかな桜

茅ヶ崎駅北口から徒歩約5分、茅ヶ崎市役所の向かいにある広い公園です。茅ヶ崎市民の憩いの場として親しまれており、園内奥と北側の並木道に桜が植えられています。

園内を散策すると、取材時（2026年3月1日）は寒桜などの早咲きの桜が見頃を迎えているようで、鮮やかに咲き誇っていました。しかし肝心のソメイヨシノはつぼみの状態。「花開くのはまだまだこれから」といった様子です。

ソメイヨシノの枝先に目を凝らしてみると、つぼみがわずかに膨らみ始めている様子もうかがえます。3月下旬の見頃を迎え、花開く春の景色が広がるのが待ち遠しく感じられました。

駅や市役所からアクセスしやすい立地の公園。茅ヶ崎駅を訪れたついでに、広い公園でにぎやかな春の景色を楽しみたい方におすすめです。

国指定史跡 旧相模川橋脚｜茅ヶ崎の歴史と桜のハーモニー

スポット名第一カッターきいろ公園（中央公園）住所茅ヶ崎市茅ヶ崎2-3-1アクセスJR 茅ヶ崎駅北口より徒歩5分入園料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ヤマザクラ、ソメイヨシノなど）桜の本数約150本駐車場なし問い合わせ0467-81-7194（茅ヶ崎市 建設部 公園緑地課）公式HP茅ヶ崎市｜第一カッターきいろ公園（中央公園）（公園施設のご案内）

「旧相模川橋脚」とは、鎌倉時代に相模川に架けられていた橋を支えていたとされる、木製の10本の橋脚のこと。

関東大震災の影響で田んぼから太い木の柱が姿を現したことをきっかけに発見されたといわれており、歴史のロマンを感じさせる興味深い史跡です。

そんな歴史の詰まった橋脚を囲み彩るように咲く桜は、歴史好きにとっては思わず胸が熱くなる風景。ベンチも複数設置されているので、満開の桜と橋脚の見事なコラボレーションをゆったりと眺められますよ。

橋脚の周りには、当時の田んぼを思わせるように水が張られています。取材時（2026年3月1日）は、こちらの桜も枝のみでさみしい様子ですが、見頃の時期には桜の花びらが水面にはらりと浮かぶ、風情ある景色も楽しめそうです。

茅ヶ崎の興味深い歴史とソメイヨシノをあわせて楽しみたい方に、ぜひ訪れてほしいスポット。なお、周辺には駐車場がないため、茅ヶ崎駅または平塚駅から発着するバスでのアクセスがおすすめです。

浜見平団地の桜並木｜団地の街並みと暮らしを彩る桜

スポット名国指定史跡 旧相模川橋脚住所神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-3-3アクセスJR 茅ケ崎駅北口より平塚駅行きバス（3番乗場） 「今宿」下車 徒歩5分入園料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）桜の本数約20本駐車場なし（車椅子マークの1台のみ）問い合わせ0467-81-7226（茅ヶ崎市 教育推進部 社会教育課）公式HP茅ヶ崎市｜史跡・天然記念物「旧相模川橋脚」

茅ヶ崎エリア南西部にある浜見平団地の桜並木も、地元の茅ヶ崎市民に愛されている桜の名所として外せないスポットです。

ひとつは、JR東海道線と海岸（国道134号）の間を東西に走る「鉄砲道（てっぽうみち）」沿い、「浜見平南口」交差点付近から海方面へと続く桜並木です。

車通りに面しているため、散歩の途中に立ち寄ったり、近くを車で通りかかった際にも気軽に桜を眺めることができます。

もうひとつは「コンフォール茅ヶ崎浜見平」敷地内の西側にある、約200mにわたって続く立派な桜並木。こちらは開放エリアとなっているため、入居者以外の方でも並木道を歩きながら、ゆったりと桜を楽しむことができます。

取材時（2026年3月1日）の訪問の際には、ソメイヨシノよりも一足早く、大寒桜などの早咲きの桜が見事に花を咲かせ、道行く人の足を止めていました。

団地の穏やかな雰囲気の中で、暮らしに寄り添うように咲く桜を楽しめるのが浜見平団地の桜並木。お散歩がてら、ゆったりと春を感じたい方におすすめのスポットです。

赤松どんぐり公園｜親子にうれしい穴場の桜スポット

スポット名浜見平団地住所神奈川県茅ヶ崎市浜見平12アクセスJR 茅ケ崎駅北口より「浜見平団地」行きバス 「浜見平団地」下車 徒歩1分入園料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）桜の本数不明駐車場なし問い合わせ0467-81-7144（茅ヶ崎市 経済部 産業観光課 観光担当）「コンフォール茅ヶ崎浜見平」：UR都市機構公式HP茅ヶ崎市｜桜の開花情報（「浜見平南口」交差点）

JR辻堂駅から徒歩約7分の場所にある、「チャレンジパーク赤松」という広場が隣接した公園です。

子ども連れ向けのカフェが併設されており、すべり台やステップ渡り、クライミングウォールなど遊具の種類も充実。昼間は親子連れでにぎわい、小さな子どもたちの楽しそうな声が響きます。

実はこの公園、ソメイヨシノが楽しめる穴場スポット。取材時（2026年3月8日）はまだ花開いていない様子でしたが、見頃を迎える頃には園内をぐるっと囲むように満開の桜が咲き、にぎやかな住宅街を華やかに彩ります。

ベンチやテーブルが多く設置されているため、保護者は座りながら子どもを見守りつつ、春の桜もゆったりと楽しめます。

園内には立派な枝垂れ桜もあり、咲く日を今か今かと待っているようでした。ソメイヨシノと枝垂れ桜の美しい景色を、公園の一角で子どもと一緒に楽しめるのも魅力です。

昼間のお花見はもちろん、近所に住む方は静かな夜に散歩がてら訪れてみるのもおすすめ。ライトアップはありませんが、月の光に照らされてほんのりとピンクに浮かぶ桜を眺めるのも、また違った趣があります。

まとめ

スポット名赤松どんぐり公園住所神奈川県茅ヶ崎市赤松町13アクセスJR 辻堂駅西口より徒歩7分入園料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）桜の本数不明駐車場なし問い合わせ0467-81-7194（茅ヶ崎市 建設部 公園緑地課）公式HP茅ヶ崎市｜公園愛護会について

にぎやかな公園、歴史ある橋脚、穏やかな団地、子どもたちが集う遊び場。同じ茅ヶ崎でも、桜が彩る春の風景は場所ごとに少しずつ違います。

その土地の歴史や人々の暮らしをそっと見守るように咲く、茅ヶ崎のソメイヨシノ。あなたも、身近な春を探しに出かけてみませんか。

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