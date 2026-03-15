【2026年最新】地元ライター厳選！人気の桜「ソメイヨシノ」などが楽…

鎌倉ももう春！「桜 ソメイヨシノ」の開花シーズンに入ります。

普段はお詣りや七福神巡りで何気なく歩いているところに開花を待つソメイヨシノがあります。一見しただけではわかりにくい蕾の状態のソメイヨシノですが、開花予想時期には見事な花を咲かせてくれるのではないでしょうか。

今回は鎌倉駅から歩いて行ける駅近ながらも見ごたえあるソメイヨシノを楽しめるスポット4選をご紹介します。

鶴岡八幡宮｜11世紀後半に創建された古都鎌倉を代表する八幡宮

源頼朝が鎌倉幕府を開く際にまちづくりの中心として創建して以来、鎌倉の守り神として鎌倉武士の精神的柱となった鶴岡八幡宮。

その壮大な姿は人々を惹きつけ、800年以上の時を経ても祈りの場として参拝客で常ににぎわっています。

鶴岡八幡宮のソメイヨシノを鑑賞するなら源氏池周辺がおすすめ

参道の段葛を通り、三ノ鳥居をくぐると右手に旗上弁天社を囲むように大きな源氏池があります。その池のまわりをソメイヨシノが囲んでいます。開花時には池にせりだした桜が池に映り、見事な風景になるでしょう。

スポット名 鶴岡八幡宮住所鎌倉市雪ノ下2丁目1-31

アクセスJR鎌倉駅東口より徒歩10分 江ノ島電鉄鎌倉駅より徒歩10分拝観時間/参拝時間06:00～20:00拝観料/入場料志納桜の見頃例年3月下旬～4月上旬駐車場普通車40台 参拝者専用駐車場・第二駐車場 9:00～19:30 1時間600円以降30分毎300円電話番号0467-22-0315公式HPhttp://www.hachimangu.or.jp

段葛｜鶴岡八幡宮の参道 春は桜のトンネルになります

約180本のソメイヨシノが咲き誇る段葛は、源頼朝が北条政子の安産を願って築いた道。二ノ鳥居から境内へと続く一段高い歩道なので、車を気にすることなくのんびりと桜の鑑賞が出来ます。

鶴岡八幡宮へ近づくにつれて道幅が狭くなる設計は、遠近法によって社殿が実際よりも遠く荘厳に見える効果があるそうです。

開花時には歴史のある段葛が見事な「桜のトンネル」になります。夜はライトアップされるので、「夜桜」を鑑賞するのもおすすめです。

2026年3月12日撮影した段葛のソメイヨシノの蕾の様子です。少し蕾がふっくらしてきました。予想は例年通りといったところでしょうか。

スポット名段葛住所鎌倉市雪ノ下2丁目1-31

アクセスJR鎌倉駅東口より徒歩5分 江ノ島電鉄鎌倉駅より徒歩5分桜の見頃例年3月下旬～4月上旬駐車場周辺に有料駐車場あり

宝戒寺 | 秋の萩で有名な北条家の菩提寺 春は桜の参道が彩ります

鶴岡八幡宮の三ノ鳥居から4分ほど歩いたところにある、「宝戒寺（ほうかいじ）」。

14世紀前期に後醍醐天皇が足利尊氏に命じ、鎌倉幕府が滅亡に際して自害した北条一族を弔うために建立された天台宗の寺院です。

こちらの参道には大きなソメイヨシノがありますので開花時が楽しみです。

私が訪れた3月4日はまだ固い小さな蕾でした。拝観料（大人300円）を払って境内に入ると、3本の大きなソメイヨシノがあります。

宝戒寺は花の寺としても知られており、早春には梅・桜・つつじ・木瓜。夏は紫陽花・睡蓮・サルスベリ。秋は白萩・彼岸花。冬は水仙・椿など季節ごとの花が咲きます。

境内右手にあるソメイヨシノ。まだ小さい蕾でしたが、大きな桜なので開花時はきっと見事でしょう。

ちょうど桜の木の下に「水琴窟」がありました。ひしゃくで水をすくって石の中に入れると、水がしたたり落ちるひそやかな反響の音がして癒されます。とても静かで癒されるお寺です。

スポット名宝戒寺住所鎌倉市小町3-5-22

アクセスJR横須賀線鎌倉駅東口より徒歩13分 江ノ島電鉄鎌倉駅より徒歩13分拝観時間 / 参拝時間4月～9月 9:30 ～ 16:30 / 10月～3月 9:30 ～ 16:00拝観料 / 入場料大人300円、中学生200円、小学生100円桜の見頃例年3月下旬～4月上旬駐車場専用駐車場なし電話番号0467-22-5512公式HPhttps://hokaiji.com

妙本寺 | 日蓮聖人を開山に仰ぐ、日蓮宗最古の寺院

妙本寺（みょうほんじ）は1260年創建、日蓮宗最古の寺院です。朱塗りの鮮やかな彫刻が美しい二天門をくぐると、鎌倉最大級の荘厳な木造建築、祖師堂があります。

鎌倉駅からも近いのに、静寂につつまれているのは山を背に森の木々に囲まれているからでしょうか。妙本寺を訪れるとまるで中世に戻ったかのような錯覚を覚えます。

日蓮聖人のそばに、ソメイヨシノがあります。こちらは2026年3月12日撮影時、肉眼で見るとずいぶんと蕾が大きくなっているので、鎌倉の中でも早いソメイヨシノの開花かもしれません。

スポット名妙本寺住所鎌倉市大町1丁目15-1

アクセスJR横須賀線鎌倉駅東口より徒歩8分 江ノ島電鉄鎌倉駅より徒歩8分拝観時間 / 参拝時間9:00 ～ 16:00拝観料 / 入場料志納桜の見頃3月下旬～4月上旬電話番号0467-22-0777公式HPhttps://www.myohonji.or.jp/

まとめ

桜が咲くと古都鎌倉もいろいろな場所がぱぁっと春色になり、華やかな春に包まれます。ソメイヨシノの枝についた蕾はまだ小さめでしたが、もう間もなくです。

今回は駅近の「鶴岡八幡宮・段葛・宝戒寺・妙本寺」を紹介しました。華やかな桜と静寂な寺院は風情があって心洗われるひととき。鎌倉の歴史ある建物とソメイヨシノの桜色のコントラストをぜひ堪能してください。

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