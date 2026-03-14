有吉弘行「ラジオで野球を聴くのは全然いける」地上波中継がない「WBC」の楽しみ方を明かす

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。3月のアシスタントはぐりんぴーすの落合隆治と宮下草薙の宮下兼史鷹です。3月8日（日）の放送では現在開催中の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（以下、WBC）の楽しみ方について語る場面がありました。

◆ラジオでも野球を楽しんだ学生時代

この日は、3月5日に開幕したWBCの話題に。有吉は、特に大谷翔平選手や吉田正尚選手、鈴木誠也選手らメジャー組に注目し、「やっぱり、大谷はすごいね！ メジャー組もバンバンホームランを打っちゃって。“こんなに打つんかい！”って。東京ドーム、マジで狭すぎるんじゃないの!?」と声を弾ませます。その一方で、「アメリカに行ってからが本番。強いチームもじゃんじゃん出てくから」と、準々決勝からの活躍にも期待を寄せます。

また、今回のWBCは決勝までの全47試合をNetflixが独占配信しています。地上波での放送がないことから、SNSでは「Netflixに加入するか、ラジオで聴くかの2択」という声も上がっているようです。

その流れから、有吉は学生時代の思い出を振り返り、「学生の頃はテレビの野球中継が終わると、おふくろも親父もラジオで続きを聴いていたからね。俺もラジオで野球を聴くのは慣れてる」と明かし、さらには「高校野球もお盆の移動中なんかでずっと聴いていたし、宇部商業が清原（和博）と桑田（真澄）のいたPL学園に負けたときの試合もラジオで聴いたよ。だから、俺は全然ラジオでいけるけどね」と話していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

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