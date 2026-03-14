津田健次郎 売れ始めた頃に経験した“おひとりさま”事情を告白「ファミリーが来る焼肉屋さんでビビンバだけ食べて…」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。3月8日（日）の放送では、リスナーのメッセージから津田の“おひとりさまグルメ事情”が明らかになりました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私はよく1人で焼肉に行くのですが、それを話すと驚かれることが多いです。津田さんは“1人では行けないな”と思う場所はありますか？」

◆1人焼肉のお店に歓喜

津田：僕は、そういうのを気にするタイプでは全然ないのでだいたい大丈夫だと思います。今でこそ、1人焼肉のお店ってありますが“もっと早く来い！”ってずっと思っていました（笑）。焼肉が大好きで（声優・俳優として）ちゃんと食べられるようになったくらいの頃は、いつも“1人で焼肉を食べたいな”って思っていたんですよ。でも、そういうお店がなくて。

1人でビビンバを食べたいときがあったんです。今でこそ、そういう専門店がいっぱい出てきましたけど、当時は何もなかったから、僕はファミリーが来るような普通の焼肉屋さんに1人で入って、ビビンバだけ食べて帰るっていう。これはなかなかの偉業ですよ「あいつ、ビビンバだけ食って帰りやがった」みたいな（笑）。4人席に1人でドーンと座って、もちろん混んでいないときですよ？「1品は1品じゃないか」「だってビビンバを食べたいんだもん！」と開き直って食べていましたね（笑）。

1人焼肉は、ちょっと分量がね……当時の焼肉屋さんだと、1人前のカルビを頼むにしてもすごく高くつくわけですよ。そこにご飯を頼んだりして、自分で勝手に定食にすると結構な額になっちゃうから、当時は食べられるようになりかけていた頃だったので。

だから、今はうらやましいですよ。一人用の仕切りまであったりしちゃってさ（笑）！ 最高じゃん！ ちなみに、僕も利用したことありますよ。パッと入ってパッと食べられるので、すごくいいです。そういうお店が増えたことは本当に素晴らしいです。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking