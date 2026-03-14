日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00～)が、きょう14日の放送で最終回。トークゲストに、ゆずが登場する。

トークでは、映画『国宝』の主題歌などを手掛けた音楽家・原摩利彦氏との楽曲制作秘話が披露されるほか、スタジオにはゆずのファンが集結し、直接聞きたいことを質問する。

さらに、2022年に北川悠仁が楽曲提供を行ったなにわ男子との秘話も。なにわ男子の大橋和也と道枝駿佑が、北川との絆を語る。

パフォーマンスでは、番組の最後に贈る名曲「サヨナラバス」を披露。さらに最新曲「心音」を歌唱する。

ほかにも、歌唱アーティストにSixTONES、＆TEAMが出演する。

【編集部MEMO】

『with MUSIC』の後番組は、日本テレビとして帯のストレートニュースを除く24年ぶりの新報道番組がスタート。大井秀一総合編成センター部長は「『with MUSIC』は音楽ファンに楽しんでいただいた番組ですが、より幅広く見てもらえるジャンルとして報道番組は間違いなくあると思っています。また、タイムテーブル全体を見ると、プライム帯で報道番組がないのは日本テレビだけだったので、土曜22時に新しく生み出していこうと思いました」と編成の狙いを説明している。

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