【2026年最新】地元ライター厳選！人気の桜「ソメイヨシノ」などが楽…

湘南エリアにはゆったりとお花見を楽しめる場所が数多くあります。なかでも大磯町や二宮町には、海や丘の景色とともに桜を楽しめる穴場スポットが点在しています。

住宅地にひっそりと佇む公園や、芝生の丘が広がる開放的な公園、そして地域で大切に育てられてきた桜が見られる場所など、それぞれに違った春の風景が楽しめるのがこのエリアの魅力です。

今回は、実際に現地を歩いて取材した中から、大磯・二宮エリアで桜を楽しめるおすすめスポットを4か所ご紹介します。

取材日は2026年3月8日。どの場所もまだ蕾の状態でしたが、例年の見頃は3月下旬から4月上旬にかけて。これから一気に春の景色へと変わっていきます。

【大磯】葛川（大磯プリンスホテル北側）｜相模湾と桜を同時に楽しめる湘南の並木道

大磯プリンスホテルの北側を流れる葛川沿いには、春になると約40本のソメイヨシノが咲く桜並木があります。相模湾を見渡す海沿いのロケーションで、湘南らしい青い海と桜を同時に楽しめるのが特徴です。

桜が植えられているのは、ホテル前の道路沿いから葛川沿道にかけてのエリア。満開の時期には川沿いにやわらかな桜色の並木が続き、湘南の春らしい景色が広がります。途中には葛川へ下りられる階段もあり、川辺で休憩しながら桜を眺めることもできます。

相模湾を望むホテルの景観と桜並木の組み合わせは、このエリアならではの魅力。ドライブ中に車窓から桜を楽しむ人の姿も多く見られます。

取材に訪れた2026年3月8日は、ソメイヨシノはまだ蕾の状態でした。枝先にはふくらみ始めた蕾が見られ、例年3月下旬から4月上旬にかけて見頃を迎えるといわれています。

なお、桜並木は公道沿いにあり歩道がない区間もあるため、鑑賞の際は車両に注意しながら楽しむのがおすすめです。海と桜の風景を同時に味わえる、大磯ならではのお花見スポットです。

【大磯】大磯運動公園｜町生まれの「大磯小桜」が咲く春の公園

スポット名葛川（大磯プリンスホテル北側）の桜住所神奈川県中郡大磯町国府本郷546付近アクセスJR「大磯駅」または「二宮駅」よりバス「城の下」下車 徒歩約5分利用時間24時間入場料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）駐車場専用駐車場なしお問い合わせ0463-61-3300（大磯町観光案内所）

大磯運動公園は、大磯町国府本郷にある広大な総合公園。野球場やテニスコート、多目的広場などのスポーツ施設を備えた町の代表的な公園で、芝生広場や遊歩道も整備され、散策やピクニックを楽しむ人々の姿も多く見られます。

園内はゆるやかな高台になっており、展望台からは相模湾を望むこともできる開放感のある景色が魅力。春になると園内各所で桜が咲き、菜の花とともに季節の彩りを楽しめる場所としても知られています。

この公園で注目したいのが、大磯町生まれの桜「大磯小桜」。町内在住の齊藤廣昭さんが20年以上かけて育成し地域に広めてきた桜で、小さく可憐な花が特徴です。2020年には公益財団法人日本花の会により、新たな園芸品種として認定されました。

大磯運動公園には約40本の大磯小桜が植えられており、南駐車場から多目的広場へ向かう園路沿いなどで見ることができます。地域の人たちが守り育ててきた桜が、公園の春の風景をやさしく彩ります。

取材に訪れた2026年3月8日は、まだ蕾の状態でした。これから春に向けて花が開き始め、例年は4月上旬頃まで楽しめるといわれています。

広々とした芝生広場でのんびり過ごしたり、散策を楽しみながら桜を眺めたりと、さまざまな楽しみ方ができる公園。地域ならではの桜を見に、ぜひ訪れてみたいスポットです。

【二宮】ラディアン花の丘公園｜芝生の丘に広がる桜と相模湾の眺め

スポット名大磯運動公園住所神奈川県中郡大磯町国府本郷2126アクセスJR「大磯駅」または「二宮駅」よりバス「城の下」下車 徒歩約6分JR「大磯駅」または「二宮駅」よりバス「大磯運動公園前」下車 徒歩すぐ開園時間9:00～21:00入園料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（大磯小桜など）駐車場あり（無料駐車場）電話番号0463-61-8822公式HP大磯町公式サイト

ラディアン花の丘公園は、二宮町生涯学習センター「ラディアン」に隣接する丘陵地の公園。ゆるやかな起伏のある芝生と自然豊かな散策路が広がり、四季折々の花を楽しめるスポットとして知られています。

公園に入ると、まず目に入るのが広々とした芝生広場。子どもに人気のふわふわドームや複合遊具も設置されており、休日には親子連れでにぎわう場所です。芝生の坂道をのぼっていくと「花の広場」や散策路が続き、園内をゆっくり歩きながら自然を感じることができます。

春には園内各所で桜が咲き、丘の風景とともにやわらかな春色の景観が広がります。芝生に座ってお花見を楽しんだり、散策路を歩きながら桜を眺めたりと、思い思いの過ごし方ができるのも魅力です。木々の間から相模湾を遠望できる場所もあり、開放感のある景色も楽しめます。

取材に訪れた2026年3月8日は、ソメイヨシノはまだ蕾の状態でした。枝先にはふくらみ始めた蕾が見られ、これから春本番に向けて一気に花開いていく様子が期待されます。

隣接する二宮果樹公園とあわせて自然を楽しめるこの場所。芝生の丘と桜が織りなす景色は、二宮エリアでも人気のお花見スポットです。

【二宮】百合が丘峠公園｜高台からの眺めとともに楽しむ住宅地の桜スポット

スポット名ラディアン花の丘公園住所神奈川県中郡二宮町二宮1240付近アクセスJR「二宮駅」北口より徒歩約20分開園時間8:30～17:00入園料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノなど）駐車場あり（28台・無料）※二宮果樹公園と共用休園日隣接する二宮果樹公園で薬剤散布を実施する日は休園公式HP二宮町公式サイト

百合が丘峠公園は、二宮町の住宅地「百合が丘団地」の近くにある公園。高台に位置しており、公園入口付近からは遠く海を望むこともできる、開放感のある場所です。

園内はすり鉢状の地形になっているのが特徴で、階段を下りていくと斜面に沿って木々が立ち並び、外から見た印象とは少し違う落ち着いた空間が広がります。周囲を木に囲まれるような形になるため、住宅地の中とは思えないほど静かな雰囲気が感じられるのも魅力です。

春になると園内ではソメイヨシノが咲き、公園の緑とやわらかな桜色が重なり合う穏やかな景色を楽しめます。広さのある公園なので、レジャーシートを広げてのんびり過ごすお花見にもぴったり。近隣住民の散歩コースとしても親しまれている場所です。

取材に訪れた2026年3月8日は、ソメイヨシノはまだ蕾の状態でした。枝先には少しずつ膨らみ始めた蕾が見られ、これから春本番に向けて一気に花開いていく様子が期待されます。

園内にはトイレや水飲み場も整備されており、小さな子どもが遊べる遊具も設置されています。団地から徒歩圏内で気軽に立ち寄れるほか、「峠公園」バス停も近く、二宮駅からのアクセスも可能です。地域に根付いた、静かに桜を楽しめる公園です。

まとめ

スポット名百合が丘峠公園住所神奈川県中郡二宮町百合が丘1-89アクセスJR「二宮駅」よりバス「峠公園」下車 徒歩すぐ利用時間常時開放入園料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）駐車場専用駐車場なしトイレあり公式HP二宮町公式サイト

海とともに眺める湘南らしい桜並木、地域で育てられてきた桜の物語、住宅地の静かな公園で楽しむ桜、そして芝生の丘に広がる春の風景。同じ大磯・二宮エリアでも、それぞれに異なる春の表情があります。

今回取材した2026年3月8日時点ではまだ蕾の状態でしたが、これから3月下旬にかけて一気に花が開き、町の景色がやわらかな桜色に包まれていきます。

観光地の賑わいとは少し違う、落ち着いた雰囲気の中で桜を楽しめるのもこのエリアの魅力。ぜひ春の散策を楽しみながら、自分だけのお気に入りの桜スポットを見つけてみてください。

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