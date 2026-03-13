フジテレビ系バラエティ特番『国民的マジックの祭典 マジシャン日本一決定戦SP』(14日21:00～)のMCを務める川島明、内田有紀、チョコレートプラネットが、コメントを寄せた。

この番組は、ジャンルの垣根を越え、現役最強と呼び声高い世界で活躍する日本人マジシャンたちが、技術とプライドをかけて対決する、日本マジック界史上初の賞レース。審査員には、プリンセス天功、Dr.レオン、KiLa、緒川集人、桂川新平のレジェンドマジシャンたち。「テクニック」「演技構成」「オリジナリティ」「インパクト」の４項目(各25点、計100点)でパフォーマンスを審査し、マジシャン日本一を決定。ゲストとして草なぎ剛、島崎和歌子、福本莉子を迎える。

無限出現トランプ、空間移動コイン、和風幻術、ダイス秘技など、本大会のために生み出された新作マジックから、長年鍛え上げた熟練の技まで、日本のトップマジシャンたちが繰り広げるパフォーマンスが目白押し。本大会に草なぎは、「レジェンドの皆さんが審査員を務める中、マジシャンの皆さんが披露する勇気にグッときました。負けずに努力することの大切さを改めて感じました」と、真剣勝負に心を打たれた様子を語った。

コメントは、以下の通り。

川島明(麒麟)

「今年のレベルは確実に前回を超えています! 1人でも2時間持つようなマジシャンが９人集まってたった5分で本気の勝負をする。その“勝負の目”を見られるのは本当に贅沢(ぜいたく)でした。しかも、プロの厳しい審査が入るからこそ面白い。マジックでここまで火花が散る番組は他にありません! 絶対に見逃さないでほしいです!」

内田有紀

「マジックは今回が初体験で、最初は全部分かると思って見て覚えようという気持ちでいたんです。でも正直、悔しいくらい全然分かりませんでした(笑)。でも、その“分からなさ”が逆にこんなに楽しいんだなと。テレビだからこそ、さまざまな角度から楽しめますし、審査員のコメントも含めて、より奥深く味わえる番組になっています。ぜひテレビの前で、一緒に驚いて楽しんでほしいです!」

長田庄平(チョコレートプラネット)

「どの角度から見ても分からない。目の前で見ているのに分からない。改めて、マジックって老若男女が本気で楽しめるエンターテインメントだと感じました。家族みんなで“今の分かった?”“いや分からん!”と言いながら楽しんでほしいです。もしかしたら、審査員の方が言っていた“フラッシュ”、見えちゃいけないものが一瞬見えてしまう現象があるかもしれないので、ぜひ集中して見てください!」

松尾 駿(チョコレートプラネット)

「皆さん言っていますけど、今回も本当にわからない!!(笑)正直、MCというよりもただの観客として楽しんでいました。そして今回は、僕らの表情まで審査対象になっているらしいんです…(笑)。マジックはもちろん、スタジオのリアクションも含めて楽しんでもらえたらうれしいです!」

【編集部MEMO】

今回は、前回惜しくも準優勝となったJONIO、決勝進出を果たしながらあと一歩及ばなかったSORAをはじめ、才藤大芽、神保賢孝、Tokyo Tomo、野島伸幸、MiiNA、LUNA、もっさんという“プロ中のプロ”9人が集結する。

