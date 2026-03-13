クリニックフォアグループは3月12日、「花粉症対策の経済負担に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年1月19日～1月23日、働く花粉症の男女309名を対象にインターネットで行われた。

対策費用は1人あたり平均約1.9万円

調査の結果、春の花粉症シーズンにおける対策費用は、医療費・薬代(平均6,750円)、ティッシュ代(平均4,790円)、マスク代(平均2,475円)、その他対策費(平均5,400円)となった。合計は、1人あたり平均約19,415円となった。

花粉症は多くの人にとって毎年継続的に発生する症状であり、日常生活における対策に加え、医療費・薬代も含めると、経済的負担は花粉症シーズン全体で見ると決して小さくない実態が明らかになった。

花粉症対策コストの内訳

ティッシュ代総額は平均約4,790円

花粉症による鼻水やくしゃみなどの症状によるティッシュの消費量について調査した結果、1週間の1人あたりの消費量平均は、ポケットティッシュが4個、箱ティッシュが2.3箱になった。さらに消費量をもとに試算したところ、1シーズンあたりにかかる費用は、ポケットティッシュは1,820円、箱ティッシュは2,970円となり、総額は平均約4,790円にのぼることが明らかになった。

マスク代総額は平均2,475円

マスクの消費量について調査した結果、1週間の1人あたりの消費量は平均7.6枚となった。さらに消費量をもとに試算したところ、1シーズンあたりにかかる費用は2,475円となる。

医療費・薬代の総額は平均約6,750円に相当

花粉症の薬を服用している人260名に、春の花粉症シーズン中の医療費や薬代の合計額について調査した。その結果、平均約6,750円となった。

ティッシュ・マスク・医療費・薬以外にかかる費用

花粉症の人309名に、春の花粉症シーズンに、ティッシュ・マスク・医療費・薬以外で費用がかかっている花粉症対策について尋ねた。その結果、最多は「空気清浄機(40%)」次いで「のどスプレー(27%)」、「加湿器(26%)」、「空気清浄機のフィルター交換(22%)」と続き、室内環境の改善や症状緩和を目的とした対策に費用をかける人が多い傾向が見られた。また、合計額の平均は約5,400円となった。

職場に求めている花粉症支援

会社が花粉症に対する支援に対して肯定的な回答をした275名に、どのような支援があるとありがたいと感じるか質問したところ、最多が「お薬代の費用補助(59%)」次いで「医療費の補助(48%)」「空気清浄機の設置(42%)」となった。

95%が「医療費・薬代の補助」の利用に前向き

花粉症の人309名に、職場での医療費や薬代の補助を導入した場合の利用意向を調査した。「利用したい」が47%、「条件次第で利用したい」が48%となり、合計95%が利用意向を示した。この結果から、医療費補助は花粉症を抱える従業員にとって非常にニーズが高く、広く受け入れられる可能性のある福利厚生であると考えられる。

またその理由として最多は、「医療費・薬代の自己負担を減らせるから(59%)」次いで、「症状をきちんと治療したい(45%)」「仕事への支障を減らしたい(39%)」が続いた。

これらの結果から、企業による医療費補助は、従業員の経済的負担の軽減に加え、適切な治療の促進や生産性維持の観点からも有効な取り組みであると考えられる。

職場の花粉症に対する支援、"マスク配布"が最多

勤務先での支援があると回答した175名に具体的に行われている支援について調査したところ、最多が「マスクの配布(45%)」、次いで「空気清浄機の設置(36%)」となった。実際に行われる職場での花粉症に対する支援は、マスク配布が最多であることがわかった。

これらの結果から、具体的な花粉症支援の施策として、「薬代」や「医療費」といった実際の症状を緩和するための治療にかかる費用の支援を求めている人が多い一方で、実際の職場での支援は「マスク配布」が最多となっており、職場で実施されている支援と従業員が求めている支援との間に乖離が生じている実態が浮き彫りになった。