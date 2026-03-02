バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」に2月第4週、ハリー・ポッターのめじるしアクセサリー第4弾が登場しました!

大人気ハリー・ポッターめじるしアクセサリー+の第4弾は、並べて集めたくなるオリジナルデザインの箱と、めじるしアクセサリーの豪華セット!

ラインアップは「アズカバン マグショットボード&シリウス・ブラック手配書」「忍びの地図&ハリー・ポッターの杖」「まね妖怪のボガート」「怪物的な怪物の本」「夜の騎士バス」の全5で、1回400円となっています。

このニュースに、「どわーーーー!!!!!!!!!!! 待ってルーピンおるようわーーー!!!!!!」「フォイだ‼‼‼ 迎えにいくぞドラ子𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬」「手配書アツい」「全部欲しい」「ガチャガチャ探しの旅します」と話題に。ちょっと渋いラインアップがファンにはたまりませんね。気になる方は、お早めにガシャポン自販機をチェックしてみてくださいね。

