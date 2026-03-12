乃木坂46賀喜遥香「初めてだからびっくりした！」誕生日の8月8日に「真夏の全国ツアー」を開催！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。3月5日（木）の放送では、2月22日、23日に開催されたライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」で発表された「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」（以下、バスラ）と「真夏の全国ツアー2026」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は『My respect』ライブの2日目に参加して、その帰りにアルバムを聴きながら書いています。メンバー全体のパフォーマンスには、一体感と団結力に圧倒され、改めてグループの凄さを体感することができました！ そして、14回目のバスラと『真夏の全国ツアー2026』の開催決定、おめでとうございます！ 『真夏の全国ツアー2026』福岡公演がおこなわれる8月8日（土）は遥香先生のお誕生日なのでうれしいです！」

◆「真夏の全国ツアー2026」は“8”がいっぱい!?

賀喜：そう！ 私のお誕生日にライブがあります！「真夏の全国ツアー」とお誕生日がかぶるのが初めてだからびっくりした！ 『My respect』ライブの1日目、2月22日が乃木坂46の14歳のお誕生日だったんですよ。だから、お誕生日もファンの皆さんと過ごせたし、ちょうどそこでバスラの発表もあって、今年は東京ドームで5月19日（火）、20日（水）、21日（木）の3DAYS！ 平日なので、来てくださる方はもしかしたら大変かもしれないですけど、本当にうれしいです。

また「真夏の全国ツアー」も発表されて、今年は8ヵ所18公演！ しかも、令和8年8月8日にライブがある……“8”がいっぱい！ うれしい～！ こんなに8が揃うってすごいね。ということで、私たち乃木坂46が全国各地いろんなところに行かせていただくので、ぜひ遊びに来ていただけたらうれしいなって思います！

＜番組概要＞

