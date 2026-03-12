GWに「JAPAN JAM 2026」開催！ロッキング・オン・ジャパン社長が語る“ブッキング”の秘密

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）3月5日（木）の放送は、ロッキング・オン・ジャパン 代表取締役社長、Jフェス総合プロデューサーの海津亮さんが登場！ここでは、5月2日（土）〜5日（火・祝）に開催される音楽フェス「JAPAN JAM 2026」について伺いました。

◆タイムテーブルは雑誌編集に近い？

れなち：5月2日～5日のゴールデンウィークに「JAPAN JAM 2026」が開催されます。メインステージのトリは、2日がCreepy Nuts、3日はアジカン（ASIAN KUNG-FU GENERATION）、4日はMy Hair is Bad、そして、5日はスカパラ（東京スカパラダイスオーケストラ）が務めます。タイムテーブルの組み方っていうのは、ある意味、雑誌の編集に近いような緻密なパズルというか、演出が考えられているんじゃないですか？

海津：タイムテーブルっていうのはまさにそうですね。「この日はこういうカラーにしたいから、親玉を〇〇にして……」というような感じで。例えば、3日だったら“NARUTOつながり”があったりするわけですよ。アジカンをトリにしてKANA-BOONがいて、じゃあFLOWに声をかけよう、みたいに考えたりとか。そういうところは、雑誌の「〇〇を何ページにして……」「掲載の順番は……」っていう考え方にすごく似ていると思います。

れなち：なるほど。また、2日、3日（日・祝）、4日（月・祝）は、アイドルシーンで活躍している方たちが多いような印象を受けました。

海津：コロナ禍の前くらいからですけど、アイドルやダンスボーカルグループにも間口を広げて声をかけるようになって。それは、アメリカやイギリスのポップミュージックの潮流でもありますから。例えば「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」だったら30万人来るフェスなので、そういう全体的な時代の変化やニーズに対応した目配せは不可欠だなと思っているので、意識的に間口を広げる方向に舵を切っていますね。

れなち：国内外のいろんなフェスが開催されていますが、ロッキング・オン・ジャパンを作っている人たちは、リサーチじゃないですけど、いろんなところに出張で見に行ったりもされているんですか？

海津：個人的にやっているスタッフは結構いますね、自分もたまに行ったりしますし、あとは海外フェスのタイムテーブルは常にチェックしています。

◆ブッキングは2、3年前から始まっている!?

れなち：「JAPAN JAM 2026」は千葉市蘇我スポーツ公園で開催されまして、1日26組、4日間で合計104組のアーティストが出演します。先ほどタイムテーブルの組み方の話がありましたが、どこから決めていくのですか？ 4ステージ（SKY STAGE、SUNSET STAGE、WING STAGE、BUZZ STAGE）あるなかで。

海津：やっぱり、大きいステージから順番に決めていくのはありますけど、1年で春、夏、冬と3回フェスをやっているので、アーティストのほうも、今は特に「ライブ会場が取れない」みたいなのがあるんだけれど、2～3年先くらいまでのスケジュールって、かなり組んでいるんですよ。

なので、あとは雑誌の誌面も含めてですけど、アーティストと「来年はどういう感じにする？」みたいな、年間を通してコミュニケーションを取りながら決めている感じなので、「『JAPAN JAM』のブッキングをいつから始めたか？」というキックオフみたいなのはあまりなく、シームレスにつながっている感じはします。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM