【2026年最新】地元ライター厳選！人気の桜「ソメイヨシノ」などが楽…

鎌倉市のほぼ中央に位置する深沢エリアは、春になるとあちこちでソメイヨシノの花が咲き誇り、人々を楽しませてくれる穴場スポットです。

2026年3月1日時点では、まだ蕾（つぼみ）の状態ですが、例年の見ごろは3月下旬～4月上旬。これから一気に春モードを見せてくれるでしょう。

今回は地元在住のライターが現地を見て回った中から、深沢周辺でソメイヨシノを堪能できるおすすめスポット4か所を紹介します。

鎌倉中央公園｜豊かな緑に包まれた桜の名所

起伏に富む谷戸の地形を活かした自然の庭園には、ソメイヨシノほかさまざまな花が植えられており、四季折々の顔を見せてくれるでしょう。

お目当てのソメイヨシノはほとんどが枝の状態ですが、品種によっては早くも開花しているサクラもあり、一足早い春の訪れを感じさせてくれます。

スポット名鎌倉中央公園住所神奈川県鎌倉市山崎1667

アクセス湘南モノレール「湘南町屋駅」徒歩13分（850ｍ）拝観時間／参拝時間8:30～17:15 ※年中無休拝観料／入場料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノほか）駐車場あり（高齢者・身障者優先。要予約）電話番号0467-45-2750公式HPhttps://www.city.kamakura.kanagawa.jp/koen/p_cyuuou.html

鎌倉山さくら道｜空映える桜のトンネル

「常盤口」交差点から「鎌倉山」交差点（通称・鎌倉山ロータリー）まで結ぶ約2kmにわたって続く道路は、桜が開花すると心が奪われそうな美しさです。

交通量が意外と多いため、歩きながらや狭い場所で立ち止まっての観賞は危ないですが、桜を愛でつつ散策してはいかがでしょうか。

スポット名鎌倉山さくら道住所神奈川県鎌倉市鎌倉山3-17（鎌倉山バス停）

アクセス大船駅からバス「鎌倉山」下車すぐ拝観時間／参拝時間24時間拝観料／入場料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノほか）駐車場なし

葛原岡神社｜縁結びの名所でお花見

後醍醐天皇に仕え、非業の死を遂げた忠臣・日野俊基（ひの としもと）をお祀りする神社です。

1888年（明治21年）に創建されて以来、開運と学問の神様として信仰されてきました。最近では、縁結びの神様としても注目されています。

宮司様のお話しによると、境内のソメイヨシノは老木が多く、樹勢が弱りつつあるとのこと。こんもりと咲き誇る桜は素敵ですが、少しずつ枯れゆく花の姿も、実に味わい深いものです。

隣接する源氏山公園（というか葛原岡神社が園内に鎮座）のソメイヨシノと一緒に楽しむのがよいでしょう。

源氏山公園｜頼朝公と一緒にお花見

スポット名葛原岡神社住所神奈川県鎌倉市梶原5-9-1アクセスJR「北鎌倉駅」徒歩26分（1.6km）拝観時間／参拝時間24時間拝観料／入場料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノほか）駐車場専用駐車場あり（ただし周辺に交通規制があるため注意）電話番号0467-45-9002公式HPhttp://www.kuzuharaoka.jp/

山のふもと（寿福寺辺り）に源義朝（みなもとの よしとも/頼朝の父）が館を構えていたと伝えられることから、源氏山と呼ばれてきました。

ここは絶好のお花見スポットで、桜の季節になると、多くの観光客が訪れて賑わいを見せます。

ハイキングの休憩地点としてお弁当を広げる方もいますが、トンビに御馳走をさらわれないようご注意くださいね。

公園のシンボルとなっている源頼朝の座像は、頼朝の鎌倉入り800年を祈念して1980年（昭和55年）に建立されたものです。

「早くみんなと一緒に、ソメイヨシノを愛でたいのぅ」頼朝の声が聞こえてくるようでした。

スポット名源氏山公園住所神奈川県鎌倉市扇ガ谷4-649-1

アクセスJR「鎌倉駅」徒歩24分（1.5km）拝観時間／参拝時間24時間拝観料／入場料無料桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノほか）駐車場専用駐車場なし電話番号0467-61-3491公式HPhttps://www.city.kamakura.kanagawa.jp/koen/p_genjiyama.html

まとめ

今回は深沢周辺のソメイヨシノ満喫スポットを紹介しました。

鎌倉山さくら道は自転車や原付で通り過ぎながら、鎌倉中央公園や葛原岡神社、源氏山公園は歩きながらの観賞がおすすめです。

取材時点ではまだ蕾でしたが、これから3月下旬～4月上旬にかけて景色が一変することでしょう。2026年の春は深沢周辺を回りながら、お気に入りの桜スポットを探してみてくださいね。

