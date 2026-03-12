春のファッション、どこかマンネリしていませんか？ グローバルガールズグループBABYMONSTERがまとうLeSportsacの最旬スタイルが、ついに日本限定公開！ 彼女たちの軽やかでスポーティな春コーデから、普段使いできる着こなし術、そして機能性抜群の新作バッグ・アパレルの「意外な魅力」まで、この記事で徹底解説します。新しい季節にぴったりの、自分らしいスタイルを見つけるヒントがきっと見つかるはず！

BABYMONSTERがまとうLeSportsac、待望の日本限定ビジュアル公開！

K-POP界の新たなクイーン、BABYMONSTERと、ニューヨーク発のアイコン的バッグブランドLeSportsac（レスポートサック）。この両者の最強タッグによる、ブランドミューズ第2弾のスペシャルビジュアルが、ついに日本限定で公開されました！

デビュー前から世界中を熱狂させ、常に”上へ上へ”と進化し続けるBABYMONSTERの姿は、まさにLeSportsacが提唱する「LIGHTEN YOUR WORLD（日々を軽やかに自分らしく生きる）」というブランド哲学と深く共鳴しています。

今回のビジュアルでは、春らしい鮮やかな色彩とLeSportsacのアイデンティティが見事に融合。BABYMONSTERのメンバーたちがまとう、スポーティでありながら洗練された“最旬スタイル”は、これからの季節のファッションにインスピレーションを与えてくれること間違いなしです！

LeSportsacとBABYMONSTER：軽やかに世界を照らす共通の哲学

LeSportsacといえば、1974年にニューヨークで誕生し、リップストップナイロンという軽量で丈夫な素材をいち早くバッグに取り入れたパイオニア的存在です。その「形は機能に従う」という哲学に基づいたバッグは、世界中の女性たちの日常を「軽やか」にしてきました。

一方、数々の厳しいトレーニングを乗り越え、グローバルに羽ばたくBABYMONSTER。彼女たちの軽やかで前向きな姿勢、そしてパフォーマンスにかける情熱は、まさにLeSportsacが大切にする「LIGHTEN YOUR WORLD」を体現していると言えるでしょう。

今回のコラボレーションは、単なる広告塔としてではなく、両者が持つ本質的な価値観が深く響き合った結果なのです。新しいビジュアルは、そんな彼女たちの持つエネルギーとLeSportsacの魅力を最大限に引き出し、春の訪れとともに私たちの気分まで軽やかにしてくれます。

【メンバー別】春の最旬スタイル徹底解説

今回のビジュアルでは、メンバーそれぞれの個性が際立つスタイリングが披露されています。バッグはもちろん、アパレルラインにも注目しながら、各メンバーの「お気に入りポイント」とアイテム詳細をご紹介しましょう。

1. RUKA：クールなスポーティスタイルと3WAYバッグ

RUKAさんは、短丈トップスでクールにまとめたスウェットパンツスタイルで登場。アクセントになっているマンダリンカラーのショルダーバッグに注目です。

この「ラージハンモックバッグ」は、ハンモックのような柔らかなフォルムが特徴。さらに、ストラップの長さを調整することで、クロスボディ、肩掛け、手持ちの3WAYで使える実用性の高さが魅力です。RUKAさんも「旅行先でも使いやすいサイズ感が魅力」と語るように、デザインだけでなく機能性も妥協しないLeSportsacらしさが光ります。

【RUKAさん着用アイテム】

* ラージハンモックバッグ（メレンゲ/マンダリンウェビング）：¥17,600

* ケーブルニットフーディー（ネイビー）：¥24,200

* スクエアネックリブタンクトップ（ホワイト）：¥7,700

* NYCスウェットパンツ（ホワイト）：¥18,700

2. PHARITA：鮮やかグリーンで魅せる遊び心

PHARITAさんは、鮮やかなグリーンのスカートが目を引くスタイリング。スカートの色味とリンクするような、独特なポケットデザインの横長バッグにも視線が釘付けになります。

「3ポケットショルダー」と名付けられたこのバッグは、外側に3つのポケットがあり、500mlペットボトルも収納可能。見た目の可愛さだけでなく、収納力も抜群です。PHARITAさんが「スカートのグリーンカラーがとても可愛いです。バッグも服とよく合っていて普段使いしやすいスタイリングです」とコメントしているように、デイリーユースにぴったりのアイテムですね。

【PHARITAさん着用アイテム】

* 3ポケットショルダー（スペクテイターブラック）：¥16,500 ※3月18日発売予定

* パイルトラックジャケット（ホワイト）：¥25,300 ※3月25日発売予定

* スウェットミニスカート（グリーン）：¥15,400

* レスポートサックソックス（グリーン）：¥2,420

3. ASA：機能性アウターで軽やかに

ASAさんが着用しているのは、リップストップナイロン製のアノラック。ブルゾンの爽やかなサックスブルーと、それにリンクしたミニバッグの色使いが春らしくて素敵です。

このブルゾンはパッカブル仕様（小さくたたんで収納できること）なので、持ち運びにも便利。アウトドアや旅行はもちろん、急な天候変化にも対応できるので、一つ持っていると重宝すること間違いなしです。ASAさんも「普段ブラックコーデをたくさんするのでこうした明るい涼しい色のコーデは、今年の春夏に挑戦したいと思います」と語るように、新しい自分を発見できるカラーリングに挑戦するのも良いですね！

【ASAさん着用アイテム】

* スモールエヴリデイバッグ（スペクテイタークリアスカイ/ティール）：¥13,750 ※3月18日発売予定

* リップストップナイロンポケッタブルブルゾン（サックス）：¥27,500

* スクエアネックリブタンクトップ（ネイビー）：¥7,700

* NYCスウェットショートパンツ（ホワイト）：¥15,400

4. AHYEON：カジュアルなスカートスタイルに遊び心を

AHYEONさんは、ボーダーのラガーシャツとナイロンミニスカートを合わせたカジュアルなスタイリング。腰に巻いたグリーンのフーディーが、全体にリズム感を与えています。

外側の3つの大きめポケットがポイントの「コンバーチブルドロストリングクロスボディ」バッグ。ドロストバッグとは巾着型バッグのことで、そのカジュアルなデザインが普段使いに最適です。AHYEONさんも「ボーダーのラガーシャツと腰に巻いたグリーンのフーディーの組み合わせがすごく気に入っています」と語るように、色の合わせ方やレイヤードで自分らしさを表現する楽しさが伝わってきますね。

【AHYEONさん着用アイテム】

* コンバーチブルドロストリングクロスボディ（ベージュ/ブラックシャイン/メレンゲ）：¥24,200 ※3月18日発売予定

* ボーダーラガーシャツ（ホワイト）：¥16,500

* スウェットフーディー（グリーン）：¥23,100

* ナイロンミニスカート（ブラック）：¥16,500

5. RORA：爽やかな初夏スタイルで魅了

RORAさんは、ベビーピンクのポロシャツとスカイブルーのショルダーバッグが印象的な、爽やかな初夏スタイルを披露してくれました。パイル素材のトラックパンツも、リラクシーな履き心地でこれからの季節にぴったりです。

トップスのポロシャツとバッグのカラーコントラストが本当に綺麗で、思わず真似したくなりますよね。RORAさんも「トップスのポロシャツのカラーがお気に入りです！」と絶賛。パイルトラックパンツは「普段ダンス練習をする時や日常生活でラフに履きたい」というコメントからも、その着心地の良さが伺えます。LeSportsacのアパレルは、日常に溶け込みながらもスタイリッシュに見せてくれるのが魅力です。

【RORAさん着用アイテム】

* 3ポケットショルダー（スペクテイタークリアスカイ/ティール）：¥16,500 ※3月18日発売予定

* バイカラークロップドポロシャツ（ピンク）：¥13,750 ※3月25日発売予定

* パイルトラックパンツ（ホワイト）：¥23,100 ※3月25日発売予定

6. CHIQUITA：ラベンダーカラーのセットアップでキュートに

CHIQUITAさんは、オーガニックコットン100％のラベンダーカラーフーディーとミニスカートのセットアップが主役のスタイル。ミニバッグとソックスのライン使いも効いて、春のスポーティスタイルをキュートに着こなしています。

セットアップはコーディネートに迷った時に非常に便利ですが、CHIQUITAさんが「それぞれ単体で合わせてもポイントになる」と語るように、着回し力も抜群なのが嬉しいポイント。ラフなのにスタイリッシュという、まさに理想のカジュアルスタイルを提案しています。環境に配慮したオーガニックコットン素材を使用している点も、現代のファッションに求められる要素ですよね。

【CHIQUITAさん着用アイテム】

* スモールエヴリデイバッグ（スペクテイターボーン/ネイビー）：¥13,750 ※3月18日発売予定

* スウェットフーディー（ラベンダー）：¥23,100

* プリントロングスリーブプルオーバー（ホワイト）：¥13,200

* スウェットミニスカート（ラベンダー）：¥15,400

* レスポートサックNYソックス（ブラック）：¥2,970

スペシャルコンテンツ＆購入ガイド

今回ご紹介したBABYMONSTERのスペシャルビジュアルは、日本限定公開です。レスポートサックの表参道フラッグシップストアやルミネ新宿店、そして2026年3月18日(水)にNEW OPENする名古屋パルコ店を含む全国のレスポートサック店舗、公式オンラインストア、および公式SNSで展開されます。

さらに、公式Instagramでは撮影の裏側を映したBTS（Behind The Scenes）ムービーなど、スペシャルコンテンツが順次公開されるとのこと！ これはファンならずとも見逃せません。

BABYMONSTERのメンバーからも「レスポートサックの魅力をより多くの方に感じていただきたく、今回のコレクションもぜひ店頭で実際に手に取っていただいたり、オンラインでもチェックしていただけたら嬉しいです。どんなスタイルにも自然に溶け込み、毎日のコーデに取り入れやすいアイテムが揃っています。ぜひ、自分だけのお気に入りを見つけてみてくださいね！」という温かいメッセージが届いています。

LeSportsac 国内店舗情報

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目29-1

営業時間： 11:00～20:00

住所：東京都新宿区新宿3丁目38-2 ルミネ新宿 ルミネ2 2F

営業時間： 11:00～21:00

住所： 愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1 名古屋パルコ西館 B1F

営業時間： 10:00～20:00

※2026年3月18日(水)NEW OPEN

「軽やかに、自分らしく」春のファッションを楽しもう！

今回のLeSportsacとBABYMONSTERのコラボレーションは、ただのファッションキャンペーンにとどまらず、私たちに「自分らしく、軽やかに生きる」ことの楽しさを教えてくれます。

それぞれのメンバーが着こなすアイテムは、どれも機能性とデザイン性を両立させており、日常のあらゆるシーンで活躍すること間違いなし。普段使いしやすいバッグから、着心地の良いアパレルまで、この春のワードローブをアップデートするヒントが満載です。

ぜひこの機会に、LeSportsacの店舗やオンラインストアを訪れて、BABYMONSTERがまとう最新コレクションを手に取ってみてください。あなたにとっての「お気に入り」がきっと見つかるはずですよ！

