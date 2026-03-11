ファミリーマートは1月末、「透明翻訳ディスプレイ」の実証実験を東京都内の一部店舗で開始した。

対面接客を維持したまま、多言語対応を実現

毎年インバウンド需要は高まっており、訪日外国人客が多い店舗では言葉の壁によるコミュニケーションが課題となっている。観光庁のデータでは、訪日外国人旅行者の困りごととして、「施設などのスタッフとのコミュニケーション」や「多言語表示の少なさ・わかりにくさ」が上位にある。加盟店からは、言葉が通じず店舗従業員が自信を持って接客できない場合があり、翻訳機の導入など、多言語への対応を望む声が寄せられたことから、今回の実証実験につながったという。

今回導入された透明翻訳ディスプレイは、対面での接客を維持したまま、多言語対応を実現する。店舗のレジカウンターに合わせてカスタマイズしており、店舗従業員と来店客がお互いの表情や視線を確認しながら会話が可能。英語、中国語(簡体字)、韓国語など14の言語に対応し、主要な訪日客のニーズに応えるとともに、店舗従業員の心理的負荷を軽減する。これにより、レジの時間が短縮されることで、より多くの人にスムーズに買い物できる環境づくりにつなげていく。

また、音声だけでなくタブレット端末のキーボード入力によるテキスト表示も可能であり、聴覚障がいのある来店客との筆談ツールとしても活用できる。

日常的な接客や品揃えのポイントを水平展開

2026年3月にインバウンド対応ガイドを店舗へ配信した。内容は、訪日客数や国・地域別の構成比といった数値データに加え、訪日客が旅行中の困りごとといったニーズや、接客を円滑にするノウハウや効果的な売場づくりのポイントを掲載している。

また、インバウンド需要の高い商品を対象に多言語の販促物や、カウンター商材を注文しやすいよう、数字やアルファベットを用いた販促物の配信も行っている。各店舗のニーズに応じて、ストアコンピュータから直接印刷し、即座に売場へ展開できる仕組みを整備している。さらに、インバウンド需要が高い店舗の売上動向を分析し、人気商品を他店舗へ水平展開することで、多様化するニーズに柔軟に応える。

インバウンド対応