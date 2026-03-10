白菜のような衣装をまとった細川たかしさんを、インコがつつく動画が話題となっていますが、なんとこのほど、細川一門オフィシャルショップ【Hosokawa family official shop】 (@ichimon_goods)から、リアルな白菜をまとったアクスタが登場することに。笑

多数ご要望が寄せられました #リアル白菜たかし

が通販限定･期間限定での販売決定🥬✨

.

本日から4月1日までの販売となり、

3/23から随時発送となります🍀

.

食卓にも鳥さんにも🎶

是非お買い求めください✨✨

(@ichimon_goodsより引用)

細川一門オンラインショップ「細川たかし アクリルスタンドVol7 ～リアル白菜たかし～」

ついに、本物の白菜を衣装にしてしまった細川たかしさん。いくつになっても変わらない歌声とエンターテイメント性は、さすがです!

まさかの公式のポストに、SNSでは「どこからツッこめばいいのだろうかwww」「まじで白菜にしたんかwwwwwwwwwww」「すげぇ…小鳥が突いただけで公式が動いた…!!」「悪質なコラかと思ったら公式で横転」「ここのスタッフヤバイな(褒め言葉)」「ノリが良過ぎる細川一門」「職場に飾ったら、患者さんと盛り上がれそうw」などなど、笑いと困惑と称賛の声が多数寄せられています!

販売期間は3月4日～4月1日。組立時のサイズは約105x43mmで、価格は1,000円です。期間限定商品となっていますので、細川たかしファンの方も、鳥を飼っている方も、この機会をお見逃しなく!