Mrs. GREEN APPLE大森元貴「スタジオで缶詰状態」新フルアルバム制作スタートを報告、“怒涛の発表ラッシュ”の近況も

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月2日（月）の放送では、近況などについて語りました。大森：これ、ちらっと言うと……私たちは今、スタジオで缶詰状態になっていまして。フルアルバムの制作を始めましたね！藤澤：そうなんですー！大森：そんななかでいろいろ発表がありましたけど……あと、眼鏡市場ですね！ 我々が黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO（クロ）」のミューズに就任しました！ これ、楽しかったですね！ お互い似合う眼鏡を選んだりとか。こちらもチェックしてください！

【NEWS👓】

⁡

Mrs. GREEN APPLE が黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO」のミューズに就任！

⁡

黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO」は、2月27日(金)より全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡市場オンラインショップにて購入可能です！

⁡

『#Magic』… pic.twitter.com/Edyyi9lyGX

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) February 25, 2026大森：そして、（NHK連続テレビ小説）「あんぱん」の完全版（Blu-ray＆DVD BOX）が発売されます！

❖━━━━━━━━━━━━━━━❖

連続テレビ小説「あんぱん」

📀完全版が2月27日についに発売📀

❖━━━━━━━━━━━━━━━❖



“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでの愛と勇気の物語。



あなたの一番心に残ったシーンは？… pic.twitter.com/u6RFJRhMJ0

— NHK スクエア【公式】 (@NHK_DVD) February 16, 2026若井：完全版です！大森：そして、（ミセス初の単行本）「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-」っていうのも出ました！（バンド本）「Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025」と、（メンバー3人の）ソロ本3冊からなる4冊構成という！

【書籍発売情報📚】

⁡

Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』本日発売日です。

⁡

本書は #大森元貴、#若井滉斗、#藤澤涼架 のストーリーを語り下ろしたソロ本3冊と、バンドインタビューを綴ったバンド本1冊の計4冊組です🖋️… pic.twitter.com/YDpWbHywOH

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) February 28, 2026若井：バンドと、それぞれの（ソロ本）！大森：そうそう！ これ、よかったですよ！ 僕、読みましたけど。読み応えがすごい！ 読んでほしい！若井：これはもう、必読！大森：で、雑誌「Numéro TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）」（※4月号特装版カバーに大森が登場）も発売しました！

【雑誌掲載情報📚】

⁡

2月28日(土)発売『Numéro TOKYO』4月号特装版カバーに、大森元貴が登場。

ソロでは初となるモード誌の表紙を飾ります。

⁡

発売に先がけて、2種のデジタルカバーを公開！

皆さま、ぜひチェックしてください。@numerotokyo

⁡

▼ご予約はこちらhttps://t.co/Hdbp22qA2s… pic.twitter.com/6uNOzcDYi3

— 大森元貴STAFF (@MotokiOhmori_ST) February 13, 2026大森：さらに、りょうちゃん（藤澤）の日曜劇場「リブート」（TBS系）の番宣もありましたね！藤澤：そうですね！大森：今後もどうなっていくんだろうか！ っていう。楽しみですね！

⏻ 第𝟖話𝟑月𝟏𝟓日(日)よる𝟗時放送⚡️

日曜劇場 『リブート』



第𝟕話ご視聴ありがとうございました✨



- 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐩𝐨𝐭 -



|◤真実◢||



愛のために選んだ代償は

あまりにも切ない─



妻殺害事件の真相

すべてが明かされる…！



𝐓𝐕𝐞𝐫にて𝟏話〜𝟑話＋最新話無料見逃し配信中！… pic.twitter.com/tOHvKguebS

— 【公式】日曜劇場『リブート』毎週日曜よる9時放送 (@reboot_tbs) March 8, 2026大森：そして、（ミセスのデビュー10 周年を締めくくる展覧会）「Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」大阪が3月2日から開催しております～！

🎉大阪会場、開催中🎉

￣V￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

𝐌𝐫𝐬. 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄

『𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐮𝐦』🏰



3/2(月)より、大阪会場にて『Wonder Museum』開催中！



・会場MAP

・注意事項

・会場となるVS.(at GRAND GREEN OSAKA)への行き方

は、本投稿の画像・動画からご確認ください👀… pic.twitter.com/5Y9rCJNoED

— Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』 (@MGA__WM) March 2, 2026――番組では他にも、この春、卒業する生徒（リスナー）にメッセージを送る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info