今日の運勢は？ ★2026年3月10日（火）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月10日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月10日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？本当は気づいているのに、どこかで自分の感覚を疑ってしまう流れがあるかもしれません。今は外の声よりも、胸の奥に浮かぶ小さな違和感や直感を大切にすることが鍵になりそうです。無理に答えを探さなくても、心を整えることで曇りは晴れ、本来の感覚が静かに戻ってくるでしょう。思うように進まない時間は、無意味な停滞ではなく視点を変えるための大切な過程かもしれません。すぐに答えを出そうとせず、あえて流れに身をゆだねることで今まで見えなかった気づきが芽生えていきます。犠牲に感じていた経験もやがて意味を持ち、あなたの内側を深める力へと変わっていくでしょう。抱えている責任や役割が少し重たく感じられるときかもしれませんが、それだけあなたが真剣に向き合ってきた証でもあります。頑張り続けるよりも整える選択をすることで、本来の力が無理なく発揮されていくでしょう。限界だと感じていた出来事にも、少しずつ光が差し込み始めています。痛みのピークは越えつつあり、ここからは立て直していく流れに入っていく兆しがあります。終わりのように見えた経験が、再生のきっかけへと静かに変わっていくでしょう。目の前の出来事だけでなく、その先に広がる未来へと意識が向き始めています。今はまだ動き出していなくても、あなたの中では次の展開を受け入れる準備が整いつつあります。新しいチャンスや協力が自然と集まり、思い描いた景色へと穏やかに近づいていくでしょう。理想として思い描いていた幸せと、今感じている現実との間に少しだけズレを覚えることがあるかもしれません。それは壊れているというより、本当の心に正直になるための調整の流れともいえます。温かい関係性はあらためて築かれていくでしょう。これまで積み重ねてきた努力を一度立ち止まって見つめ直す時間が訪れています。思うような変化が見えなくても、土の中では確かな成長が進んでいる流れがあります。焦って結果を急がず、今できる手入れを丁寧に重ねることで実りの兆しが少しずつ現れてくるでしょう。新しい風がそっと吹き込み、まだ形になっていない可能性があなたを呼んでいます。先のことを考えすぎず、今感じたときめきを大切にすることで道は自然と広がっていきます。軽やかな一歩が思いがけない景色へとつながっていくでしょう。張りつめていた気持ちが少しゆるみ、本当はもう頑張り続けなくてもいいのかもしれないと気づき始める流れが生まれています。今は肩の力を抜き信頼に目を向けることで新しい余裕が広がっていきます。心を閉じるより開く選択が、次の一歩を軽くしてくれるでしょう。やり直したい思いがあるのに動き出せないときは、今の心の準備を整えることが大切なのかもしれません。答えは外から与えられるものではなく、ゆっくり形になっていく途中にあります。本当に望む未来への合図に気づける流れが生まれていきます。小さなきっかけや何気ない学びが、これからの土台を育てていく流れが生まれています。完璧を目指さなくても、今できる一歩を重ねることで手応えは少しずつ形になっていきます。思いがけないチャンスを自然と引き寄せていくでしょう。感情が揺れやすいときこそ無理に強くあろうとしなくて大丈夫です。言葉が鋭くなりそうな日は少しだけ自分の本音と向き合うと本来の聡明さと優しさが戻ってきます。必要なご縁が自然と整っていく流れが生まれていきます。見えない不安や揺らぎを感じるときほど、あなたの感受性は深く働いています。はっきりしない状況に焦らなくても大丈夫。今は内側の声を丁寧に受け取る時間なのかもしれません。霧の向こうにもちゃんと道は続いていて、感じた違和感も直感もこれからの選択に必要な糧に変わっていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/