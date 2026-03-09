SIRUP「音楽と生きるとは、人と生きること」──Ettone『Loose Dial』vol.1

クリエイティブガールグループ「Ettone」が、”人と音楽のつながり”を探るトークセッション連載企画『Loose Dial』。第1回ゲストに迎えたのは、SIRUPだ。R&Bシンガーとしてのキャリアを積みながら、Ettoneのデビュー曲「U+U」の作詞も手がけた彼が、子ども時代の原体験から創作の哲学、そして”残る曲”の条件まで、chiharu、shionとともにざっくばらんに語り合った。

chiharu：今日はSIRUPさんをゲストに迎えた「Loose Dial」第1回です。きっちり言葉を交わすというより、ダイヤルを回すような感じで、”人と音楽のつながり”について話せればと思っています。早速なんですけど、最近「音楽」って言葉にすると、どんな感覚ですか？

SIRUP：クリティカルな質問ですね（笑）。普通に”人生”って感じです。音楽を中心に人と出会って、音楽を中心に仕事して生活してきた期間が長いんで。音楽って、みんなが使える最高の幸せになれるツールだと思うんですけど、自分にとってはもうなくてはならないものになってますね。

shion：最初に音楽にグッときた記憶ってありますか？

SIRUP：原体験っていっぱいあると思ってて。パッと出てきたのは、吹奏楽を初めて見た時。中1の入学式で演奏を聴いたんですよ。生デカ音（＝生でデカい音）の衝撃は、まだ覚えてますね。

chiharu：わかります。太鼓とか、お祭りで聞くと体ごと振動してる感じがして。

shion：私も小学生の時、チューバ吹いてました。

SIRUP：え、すごい！

shion：あの体に響く感覚、今でも覚えてて。

SIRUP：音楽って見えないし触れないから物質的じゃないように感じられるけど、体験として体が直で振動する、ダイレクトなものだなって、話してて改めて思いますね。

chiharu：音楽が人生って言ってくださったと思うんですけど、”仕事”として考えてるのか、”生活”として考えてるのか、どちらに近いですか？

SIRUP：その間ではあるんですけど、仕事として感じてる成分はかなり少ない方のアーティストかな。昨日も韓国のアーティストと曲作ろうってなって、日本来てるから一緒に飲んで。仕事があるからというより、外国の人と一緒に曲作ったり友達になるって、みんながみんな体験するものじゃないから、めっちゃ贅沢だなって思うんですよね。結果、仕事になりつつ、という感じ。

shion：残りの三割は、なんですか？

SIRUP：三割の仕事がすごく大変（笑）。歌詞を書いて、ビジュアルも話し合って、あれだけのことをしないといけないってなったら大変だし。でも”やりたくてやってる”と”やらないといけない”が同時に存在しながら、他にない体験ができる仕事だから、っていう割合ですかね。

SIRUP（Photo by Rika Tomomatsu）

左からEttoneのchiharu、shion（Photo by Rika Tomomatsu）

宇多田ヒカルから、EGO-WRAPPIN'へ

chiharu：家庭やテレビやラジオで、子どもの頃に流れてた音楽とか、どういうふうに音楽と歩んできたか聞いてもいいですか？

SIRUP：小さい頃で言うと、宇多田ヒカルさんの「First Love」。小学生の時にどうしてもCDが欲しい、どうしても聴きたいってなって。たぶん初めてだったから。宇多田さんにはすごく影響を受けてます、歌詞の世界観も含めて。それから当時流行ってたドラマのヒットソングは全部聴いてた。ゆずさん、aikoさん、平井堅さん、CHEMISTRYさんとか。

chiharu：ポップスをたくさん聴いてたんですね。

SIRUP：高校ぐらいから「この人知ってる？」みたいな、自発的に音楽を聴く感覚が始まって。EGO-WRAPPIN'さんを聴き出したり、先輩に教えてもらってスティーヴィー・ワンダーやアリシア・キーズからソウル・ミュージック、アフリカン・ビートみたいなのに触れていった感じです。

shion：今と比べて昔って、音楽との距離感ってどう違いますか？

SIRUP：昔の方が特別なものだった気がします。良くも悪くも距離があった。今は当事者として作ってリリースして、音楽業界にいるからこそ、ピュアに聴く感じからは離れてる部分もある。でも聴くだけじゃなくて、表現したりアウトプットすることで自分のものになってる、という点では距離が近くなってますね。

chiharu：私たちも作詞作曲に携わるようになって、今まで聴いてた”曲”というものを自分たちで生み出すようになって、不思議です。

SIRUP：理解が生まれますよね。何も知らずに「この曲がいい」と全部受け止めていた感じはなくなったけど、「ここの歌い方、こんなムズかったんや」って視点で、あらためてその曲のすごさが分かる。完璧であることが正解でもないから、音楽は奥深いですよね。

Photo by Rika Tomomatsu

「書いてる時は答えを書いてない」

chiharu：SIRUPさんってどういう時に歌詞を書きたくなりますか？

SIRUP：R&Bをやるなら自分の中で恋愛の歌を歌いたいっていうのがあるんですけど、イライラした時もめっちゃ書くし、失恋が多いかも。”LOVEで最高”みたいなやつはセッションで盛り上がって書くこともあります。普段思ったことを歌詞にする場合、気づきを歌詞にすることの方が多いかな。

chiharu：SIRUPさんの曲、あらためて聴かせていただいたんですけど、ポップなサウンドで耳心地がいいのに、こんなに繊細なことを考えていたのか、一体どんなことがあったんだろう？って思う歌詞もあって。自分の過去を振り返りながら聴いてました。

SIRUP：今しゃべってて思い出したことがあって。歌詞を書いてる時って、意外に完結していない状態で出しているんですよ。昔に書いた曲の意味が今分かるとか、当時はただ単に思っただけだったのに、これが今につながってたんだな、って後で分かる曲がある。

shion：書いてる時に答えが出てるわけじゃないんですね。

SIRUP：そうなんです。だから「こうじゃないとダメ」って本当に要らない。”わかんないな”って感じることを書いて、時間差で答えになる曲がある。今ジャーナリングみたいに毎日3〜4行日記を書いてるんですけど、歌詞を書く作業と同じ機能がある気がして。歌詞を書いてると自分の方を向くじゃないですか。すごく大事な時間だと思う。

chiharu：私たちも自分だけの歌詞を書く時、心の内が全部出る感じがしてちょっと怖くて。でも自分の気持ちを目で見て、客観的に知る感じもあって。

SIRUP：その機能はあると思う。自分のアルバム『OWARI DIARY』も、日記だなと思ったからダイアリーにした。結局ほぼ日記なんですよね、自分の歌詞は。

コラボレーションは”人を知る”作業

chiharu：SIRUPさんには「U+U」を作詞していただきました。最初に私たちに話を聞きに来てくださって、ディスカッションしましたよね。人と一緒にコラボレーションするって、人を知る作業に近いのかなと思ったんですけど。

SIRUP：当てましたね。近いです。人に曲を提供することをメインでやってこなかったから、どういうスタンスで行こうかなと考えた時に、出すまでに”いい曲だ”と思えることが一番大事だと気づいた。曲を出した後、どう聴かれるかはコントロールできない。唯一コントロールできるのは出すまで。その時点で”作ってよかった"と思える曲を作ること。評価がどう来ようが、自分たちの人生を乗せた曲だから、そこに戻れる。お守りみたいになる。

shion：その作業がデビュー曲だったので、すごく印象に残ってます。一番大切な曲になってて、”お守り”って感覚そのままです。

SIRUP：俺もある。最近だと「Change」って曲がお守りみたいになってて。だから一緒に曲を作る人とは、できたら一回飲みに行ったり、飯食ったりして、どういう人かを知りたい。それは超大事。

chiharu：家族や友達も「U+U」をめっちゃ聴いてるって言ってくれて。

shion：めちゃくちゃ嬉しかったです。

shion：昔に比べて、音楽が消費されるスピードが早い中で、売れる曲と残る曲の違いって何だと思いますか？

SIRUP：今、全部が均衡してるタイミングだと思ってて。昔のヒット構造は崩れて、SNSでバズっても一瞬。結果、狙ってない曲が残る。自分の「LOOP」もボツ曲だったんですけど、忙しくなって勢いで出したら一番聴かれた。

chiharu：ボツ曲だったんですか？

SIRUP：そう。残る曲ってメッセージを残し続けることで、インタビューや記録が重なって、曲が深く届いていく。売れたけど残らない曲もあれば、残ったけど売れてない曲もある。残るのは、その人が自分の中のものを出しきった曲。お守りみたいな曲、ですね。

chiharu：そういう意味で、私はSIRUPさんの「GAME OVER」が今すごく好きです。

SIRUP：あの曲、めっちゃ好きって言ってくれる人多くて嬉しい。R&B、ネオソウルっぽい音楽は聴かれないから作らない方がいいと思ってた時期があったんですよ。でも「GAME OVER」で『やっぱこれだ！』ってなった。セッションした日から映像が全部見えてて、サビで踊る自分が見えて。絵コンテを全部描いて、できる限り実現した。再生数も、あれだけ違う伸び方をしてる。

shion：ビジョンが最初から見えていた、ということですか。

SIRUP：そう思う。見える曲は強い。

Photo by Rika Tomomatsu

「場所」としての創作、7人分の宝

chiharu：私たちの所属するO21は、レーベルというより”場所”みたいな感覚があって。いろんな人が来て関わって、共同で作っていく。一人の創作と共同制作って、SIRUPさんはどう違いますか？

SIRUP：俺もほぼ共同だと思ってる。0→1は自分でもやるけど、世に出るまでにいろんな人の手が通るし、共作が楽しくてSIRUPになったみたいなところもあって。昔は自分の脳内を形にしてもらう人を探す感覚だったけど、セッションしてると誰が書いたかわからなくなる。「Synapse」って曲は小袋（成彬）くんとYaffleにプロデュースしてもらって。歌詞だけは自分で守ってる感じで、一人でやるのは内面と向き合う作業、その後は共作で形にしていく、というイメージですかね。

shion：わかります。ディスカッションしていくと、自分の表現や思想が湧いてくる感じがあって。

SIRUP：見えてくるよね。Ettoneはメンバーがいるのいいよね。

shion：夜な夜な話せるし（笑）。

Photo by Rika Tomomatsu

SIRUP：めっちゃいいな。結果、俺はソロだけど、バンドメンバーやクルーが”場所”みたいになってる。だから他でめっちゃ人とやってるし、飲みに行くのもそのせいかも。

chiharu：グループで、個性がバラバラな時、どう扱えばいいと思いますか？

SIRUP：わからないけど、それって強みだと思う。みんな一緒なんて存在しないし、同じアーティストを聴いてても違う捉え方がある。それが面白い。やり尽くされてる今だからこそ、”その人がやる意味”は人間性を出す作業になってくる。Ettoneには7人分の宝があるってことだから。

chiharu：宝……。

SIRUP：宝です。混ぜるのは大変だけど、Ettoneはそれができるグループに見える。曲によってこのメンバーのパワーが強い、みたいなのがあっても面白いと思う。

「人と生きる、が100%」

chiharu：SIRUPさんにとって、音楽と生きるとは？

SIRUP：人と生きる、です。100%。

shion：……沁みました。

SIRUP：ラスト沁み（笑）。こうして2人と話せて楽しかったし、自分もいろいろ思い返せた。これからいろんな人生があるから、音楽にぶつけてほしいです。音楽ができるって特別なことだからこそ。マインドフルネスにもなるし、健康にもつながる。

chiharu：マインドフルネス。

SIRUP：マインドフルネスですね。

Photo by Rika Tomomatsu

