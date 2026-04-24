新世代ラッパー#KTCHAN、「私の幸せは私が決める」MV公開

#KTCHANが、メジャー1st EP『to face』よりリード曲「私の幸せは私が決める」のMVを公開した。

本楽曲はCBCテレビドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』のエンディング主題歌のために書き下ろした作品。原作は、総合電子書籍ストア「ブックライブ」の総合年間ランキングで2年連続1位に輝き、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破するなど驚異的な記録を打ち立てた大ヒットコミック。幅広い層の読者から熱い支持を集める原作のテーマに寄り添い、#KTCHANらしい力強いメッセージを込めた1曲に仕上がっている。

また、ワンマンライブ『two days to face』の開催が決定。本イベントは2日間で異なるコンセプトとなっており、両日の魅力を余すことなく体験できる。ファンだけではなく、一度#KTCHANをみてみたい新規にとっても必見の構成となっている。1日目はDJ dayとしてpeko（梅田サイファー）、牡蠣姫 （ohayoumadayarou / Rachel）、そしてDJ YANATAKEの参戦が決定。#KTCHANとの化学反応に期待が高まる。2日目は、LIVE day。1st EP『to face』の世界観をステージへと昇華させ、新世代の感性が至近距離で躍動するワンマンライブ。お得な2日間通し券も用意されている。

#KTCHAN コメント

MV撮影は、都内の色んな場所を自転車で走りました。急な坂道、穏やかな道、桜が満開の道、色んな道があって。人生も色んな道をくぐりぬけていくから、自分の足で漕ぐことを諦めずに走り抜けていきたいなっていう気持ちになったの。『私の幸せは私が決める』はまさにそんな作品。自分自身の幸せを選びとった上で、次はステージであなたの心に向き合いに行くよ。この作品を作り上げてきた期間の全ての熱量を込めるから、6/26,27の「two days to face」も会いに来てね。

＜リリース情報＞

#KTCHAN

EP『to face』

配信中

=収録曲=

1. 私の幸せは私が決める

2. our emotions

3. シンパシー mashi mashi

4. ワンチャン

5. 日々を感じて

6. 移ろいを抱きしめる

7. ホントウノコト。

＜ライブ情報＞

『two days to face』@ebisu batica

6月26日（金）※DJ day

19:00 open 19:20 start 1500円+1d

#KTCHAN,peko（梅田サイファー）, 牡蠣姫 （ohayoumadayarou / Rachel）,DJ YANATAKE

6月27日（土）LIVE day ※one-man live

19:00 open 19:30 start 3000yen+1d

2日通し券：3500円

チケット：https://eplus.jp/kt-chan/

HP：https://ktchan.yokohama