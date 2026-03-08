ちゃんみな、7月に東京ドーム初公演「AREA OF DIAMOND FINAL」開催決定　西洸人（INI）とのコラボMVも本日公開

ちゃんみなが、自身のデビュー10周年スタートとなる本日・3月8日（日）に、自身初となる東京ドーム公演「AREA OF DIAMOND FINAL」を2026年7月11日（土）＆12日（日）の2日間にわたり開催することを発表した。さらに、INIのメンバー西洸人（HIROTO）とのコラボレーション楽曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」のミュージックビデオが本日21時にプレミア公開されることも明らかになった。

自身最大キャパシティのステージへ──「AREA OF DIAMOND」シリーズ集大成

2023年3月から「AREA OF DIAMOND」と銘打ち自身のコンサートツアーを展開してきたちゃんみな。現在は最新ツアー「AREA OF DIAMOND 4」を開催中だが、今回の東京ドーム公演はその集大成として「AREA OF DIAMOND FINAL」の名を冠する。本人が長年待望していたと語る、自身最大キャパシティとなるドームの舞台で、どんなパフォーマンスを見せるかに注目が集まる。

チケットは本日12:00より、オフィシャルファンクラブ「ROYAL FAMILY」にて先行（抽選）申込がスタート。受付期間は3月29日（日）23:59まで。

デビュー前からの盟友・西洸人（INI）との共作 「Let you go feat. HIROTO (INI)」MV本日公開

同日には、INIの西洸人（HIROTO）とのコラボ楽曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」のミュージックビデオが、ちゃんみなのオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される（21時〜）。楽曲は本日0時より配信開始済みで、SNS上でもすでに大きな話題を呼んでいる。

ちゃんみなと西洸人は、デビュー前から同じチームでともに活動し、互いに「家族のような関係」と語るほど深い絆を持つ間柄。やがて彼がアーティストの道を歩むことを決め、それぞれの方向へと進んでいったその経験がこの楽曲の背景に息づいている。作詞はちゃんみなと西洸人が共同で担当した。

かつてシンガーとダンサーという関係性だった2人が、ともにアーティストとして成長し、マイクを分け合いながら思いを歌い上げる映像は、胸に迫るものがある。10周年というメモリアルな日に解禁される、この稀有なコラボレーションに注目したい。

【公演概要】

ちゃんみな「AREA OF DIAMOND FINAL」

公演日：2026年7月11日（土）・12日（日）

会場：東京ドーム

開場：16:00 開演：18:00

特設サイト：https://chanmina.com/feature/area_of_diamond_final

【チケット】

オフィシャルファンクラブ「ROYAL FAMILY」先行（抽選）

受付期間：〜3月29日（日）23:59

指定席：14,000円（税込）／ハートオブダイヤモンドシート：14,000円（税込）／ダイヤモンドクラス（ファンクラブ先行限定）：23,000円（税込）

【MV・配信情報】

ちゃんみな「Let you go feat. HIROTO (INI)」

配信中：https://nolabel.lnk.to/Letyougo

MV：本日（3月8日）21時 ちゃんみなOfficial YouTubeチャンネルにてプレミア公開

https://youtu.be/_9YV6dgUsnA