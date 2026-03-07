「めっちゃ好きになりそう」　ゆうちゃみ、理想の結婚相手を語る

ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が5日に配信された。

『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

ゆうちゃみの理想の結婚相手

第1話では、3組のカップルが今回の旅の地・オーストラリアに上陸。それぞれが結婚に対し真正面からぶつかる7日間の旅がスタートした。

そして、スタジオトークでは、「結婚を見据える上での一番の決め手が知りたい」という視聴者のお悩みに回答。

今シーズンから新たにスタジオ見届け人に就任したゆうちゃみは、自身の結婚相手に求める条件について、「私が何にもできないので……掃除と洗濯をやってくれる人がいいな」「料理も厳しいんで料理もやってくれたらめっちゃ好きになりそう」と、家事を得意とする相手が理想だと語った。