「めっちゃ好きになりそう」　ゆうちゃみ、理想の結婚相手を語る

ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が5日に配信された。
ゆうちゃみの理想の結婚相手
第1話では、3組のカップルが今回の旅の地・オーストラリアに上陸。それぞれが結婚に対し真正面からぶつかる7日間の旅がスタートした。
そして、スタジオトークでは、「結婚を見据える上での一番の決め手が知りたい」という視聴者のお悩みに回答。
今シーズンから新たにスタジオ見届け人に就任したゆうちゃみは、自身の結婚相手に求める条件について、「私が何にもできないので……掃除と洗濯をやってくれる人がいいな」「料理も厳しいんで料理もやってくれたらめっちゃ好きになりそう」と、家事を得意とする相手が理想だと語った。
【編集部MEMO】
『さよならプロポーズ』は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化するなか、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。