OKAMOTO'S オカモトショウ「やれるうちに行けるとこまで行くぞ！」野音で誓った“武道館”への熱い思い

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。2月28日（土）の放送には、OKAMOTO'S のボーカル・オカモトショウさんが登場。2月11日（水）に配信リリースされたラッパー・KEIJUさんとの共作曲「Seasons」の話などについて伺いました。OKAMOTO'S は、中学校の同級生4人で結成された東京都出身のロックバンド。2010年に日本人男性アーティスト最年少の若さでアメリカの音楽フェス「SxSW2010（サウス・バイ・サウスウエスト）」に出演し、2019年の結成10周年イヤーには、日本武道館で初のワンマンライブ「OKAMOTO'S 10th ANNIVERSARY LIVE "LAST BOY"」を開催。結成15周年イヤーとなった2025年は、1月に10枚目となるオリジナルアルバム『4EVER』をリリースし、同年6月には、全国47都道府県ツアーのスペシャルファイナル公演「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -SPECIAL FINAL- at 日比谷野外大音楽堂」を開催しました。遠山：僕、野音に遊びに行かせてもらって。空間がめっちゃハッピーでした！ショウ：良かったですよね。お客さんがアツかったし、温かかったです。遠山：あそこで武道館ライブの話をしていましたよね？ショウ：しました。「武道館やるぞ」、「もう1回、武道館行くぞ！」って。遠山：そのアツさで涙を流している人もいたし、ニコニコ見守ってる人もいて……すごい空間でした。改めて、あの日の野音はいかがでしたか？ショウ：野音は5周年のときと、その後にもう1回やっていて、今回が3回目だったんですよ。OKAMOTO'S ってすごく照れ屋というか、それを"ひねくれている"と言うのかもしれないですけど、もともとのキャラクターとして、「〇〇行くぞ！」みたいな目標とかじゃなくて、「俺たちがかっこいいことをやっていれば、それでよくね？」みたいなスタンスだったんですよね。でも15、6年やってきて、ベースのハマくん（ハマ･オカモト）がちょっと休んでいる時期とかも経て、「いつバンドを続けられなくなるかわからないから、やれるうちに行けるとこまで行くぞ！ 俺がボーカリストとして旗を立てるぞ！」という気持ちがあって、「もう1回、武道館に行くぞ！」っていう話をしました。そうしたら、そこにいるのは「当時のひねくれているOKAMOTO'S が好きだよ」っていうファンの人たちだけど、「ショウがそう言うなら、それは見届けるよ」みたいな、お客さんが乗っかってくれているアツさを感じて。だから、3回やったなかでも一番いい野音だったなと思います。遠山：2月11日（水）には、OKAMOTO'S とラッパーのKEIJUさんとの共作曲「Seasons」がリリースされました。遠山・潮：おめでとうございます！ショウ：ありがとうございます！遠山：これもめっちゃいい。KEIJUさんとは、どういうつながりですか？ショウ：OKAMOTO'S は中学からの同級生で組んでいるんですけど、KEIJUは俺たちと同じ学校の2つ下の後輩で、俺らの同世代の人と一緒にKANDYTOWNというヒップホップグループをやっていて。大人になってからも会うときは会っていたんですけど、曲を一緒に作るのは初めてですね。遠山：なぜこのタイミングで"一緒にやろう"ってなったのですか？ショウ：うちのドラムの（オカモト）レイジが、前からサポートドラムとしてKEIJUのライブツアーを一緒に回ったりしていたんですけど、去年は夏にフェスで偶然一緒になったり、レコーディング中のスタジオに遊びに来てくれたりしていて。「最近よく会うね、ゆっくり遊んだこともないから遊ぼうよ」みたいな話をしていて、「せっかく遊ぶなら、何か曲でも作ろうか」という感じで結構遊び半分で作ったら、すごくいい曲ができちゃったので、「めっちゃいいからリリースしようよ！」ってなりました。次回3月7日（土）の放送は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼さんをゲストに迎えてお届けします。