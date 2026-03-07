今年“結成23周年”！Negicco・Megu「お互いの子どもたちを会わせて遊ばせる未来なんて想像も…」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）3月3日（火）の放送は、新潟発のアイドル・ユニット NegiccoのNao☆さん、Meguさんが登場！ ここでは、4月26日に開催されるワンマンライブ「Negicco 2026 live：Make Up Prelude supported byサトウ食品」について伺いました。

◆4月にワンマンライブを開催

れなち：Negiccoの皆さんは、3人揃っての再始動を記念したワンマンライブ「Negicco 2026 live：Make Up Prelude supported byサトウ食品」を4月26日（日）にSpotify O-EASTで開催します。第2子を出産されてお休み中だったKaedeさんが活動再開されまして、それを記念したワンマンライブということですけれども、どんなライブになりそうですか？

Nao☆：もう3人揃ってアルバムをリリースしたり、新曲も出したりしているので、それを引っさげて今のNegiccoを見せていけたらなっていう気持ちでいますし、Kaedeも久しぶりに歌って踊るのをすごく楽しみにしているので……。

Megu：3人揃ったNegiccoをぜひ楽しみにしていただければと思います！

れなち：お2人も、今まで（出産で）1回休んでから復帰する、みたいなことを経験されているじゃないですか。何かアドバイスを送ったりしているのですか？

Nao☆：でも、このあいだKaedeが踊っているのを見たんですけど、全然ブランクがない感じがして。私が復帰したときは、もっと産後ボケみたいになっちゃって、思い出せないことも多かったんですけど、さすがだなっていう風に思いました。

Megu：頭がいいからね～。

れなち：頭がいいし、全然しゃかりきに踊れている！ みたいな。

Nao☆：そうなんです！

れなち：かっこいい～！

Megu：年下なんだけどね（笑）。頼もしいです。

◆結成からずっと続く“絆”

れなち：一緒に長く続けられていると、年齢差とかも分からなくなっていくというか、馴染んでいきますよね。

Megu：そうですね、私たちはNao☆のほうが1歳年上なんですけど、いつの間にか敬語も使わなくなって、もう“幼なじみ”みたいな感じになっちゃってますね。

れなち：だって、今年で活動開始から23周年を迎えますもんね！ 23年ってもう……子どものときからってことですか？

Nao☆：MeguとはNegiccoをやる前からずっと友達なので。

Megu：小学校のときから一緒だもんね。

Nao☆：年数的には人生の半分以上一緒にいます（笑）。

れなち：うわー！ でも、そのときはアイドルグループを結成して、その活動が長く続いて、しかも、その途中で結婚したり、子どもを産んだり……みたいな未来は全然想像してないですもんね？

Megu：そうですね。お互いの子どもたちを会わせて遊ばせる、なんて未来は想像もしていなかったけど、不思議な巡り合わせで。

Nao☆：うれしいよね。

Megu：うん、うれしいですね。

