“春から3人で再始動”Negicco、結婚・出産を経ても「ご当地アイドルの先駆け」であり続ける理由

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）3月3日（火）の放送は、新潟発のアイドル・ユニット NegiccoのNao☆さん、Meguさんが登場！ ここでは“令和アイドルのお手本”とも言われるNegiccoの活動の歩みについて伺いました。

◆Negicco、春から3人で再始動！

れなち：Negiccoの皆さんは、Kaedeさんが昨年9月にお子さんを出産されてお休みされていましたが、この春から3人で再始動することが発表されました。3人での活動としては、どのくらいぶりですか？

Megu：昨年の7月にライブをした周年祭（Negicco 結成22周年お祝いライブ〜ゾロ目〜）が最後だったと思うので……もうすぐ1年ぶり？

Nao☆：3人で揃うのは、それくらいぶりです。

れなち：それぞれのタイミングで、ご結婚・ご出産の節目があったから、ここ4年くらいですかね？ 何回か……。

Nao☆・Megu：そうですね（笑）。

Nao☆：復活してまた（別のメンバーが）休んだり……みたいな感じで。昨年は結構2人でNegiccoとして活動していましたね。

れなち：そのあいだ、地元の方に声をかけられたりしました？

Megu：「子育てしながら頑張っているね！」みたいなことを言っていただいたりします。

れなち：その言葉があたたかいですね。今では“ご当地アイドル”ってたくさんいますけど、Negiccoってその先駆けでもあり、それこそ「めちゃ×2イケてるッ！」（フジテレビ系）のエンディングに起用されたりして、全国的にも知られていますし。

Nao☆・Megu：ありがとうございます。

れなち：このあいだ「情熱大陸」（TBS系）を観ていたら、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーの木村ミサさんが、「結婚したり、出産したりしても続けられるNegiccoのようなアイドル像を私は作っていきたい」と言っていて。まさに、令和アイドルのお手本にもなるような働き方を皆さんが実現していらっしゃいますよね。

Megu：ミサちゃんが言ってくれてたね（笑）。

れなち：親交があるのですか？

Megu：そうなんです、元々（ミサさんが）Negiccoを応援してくれていたファンの方だったんです。

Nao☆：一緒にご飯に行ったりもしました。

れなち：へぇ！

Megu：かっこいいよね、ミサちゃんね。

Nao☆：「情熱大陸」も、ミサちゃんの活躍がうれしいなと思いながら観ていたので、まさか自分たちの名前が出てびっくりしました（笑）。

